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Медведев призвал сохранять рабочие места за проходящими военную службу

Медведев призвал сохранять рабочие места за проходящими военную службу - РИА Новости, 03.08.2023

Медведев призвал сохранять рабочие места за проходящими военную службу

Необходимо следить, сохраняются ли рабочие места россиян, которые проходит военную службу в РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:21

2023-08-03T16:21

2023-08-03T16:31

дмитрий медведев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Необходимо следить, сохраняются ли рабочие места россиян, которые проходит военную службу в РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ, видео опубликовано в его телеграм-канале."Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест, хотя следить за тем, что происходит в этой сфере все равно необходимо", - сказал Медведев на совещании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, вооруженные силы рф