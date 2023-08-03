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Медведев призвал сохранять рабочие места за проходящими военную службу
Медведев призвал сохранять рабочие места за проходящими военную службу - РИА Новости, 03.08.2023
Медведев призвал сохранять рабочие места за проходящими военную службу
Необходимо следить, сохраняются ли рабочие места россиян, которые проходит военную службу в РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:21
2023-08-03T16:21
2023-08-03T16:31
дмитрий медведев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Необходимо следить, сохраняются ли рабочие места россиян, которые проходит военную службу в РФ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ, видео опубликовано в его телеграм-канале."Сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение на период прохождения военной службы их рабочих мест, хотя следить за тем, что происходит в этой сфере все равно необходимо", - сказал Медведев на совещании.
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дмитрий медведев, вооруженные силы рф
Дмитрий Медведев, Вооруженные силы РФ
Медведев призвал сохранять рабочие места за проходящими военную службу
Медведев призвал проследить за сохранением рабочих мест за проходящими военную службу