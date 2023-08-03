https://ria.ru/20230803/voenkomaty-1887919661.html

В ДНР провели параллели между поджигателями военкоматов и членами "Азова"*

В ДНР провели параллели между поджигателями военкоматов и членами "Азова"* - РИА Новости, 03.08.2023

В ДНР провели параллели между поджигателями военкоматов и членами "Азова"*

Случаи с поджогами военкоматов в России - это акты терроризма, а оправдания совершивших их людей напоминают басни членов "Азова"*, рассказывавших в плену, что... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:52

2023-08-03T10:52

2023-08-03T11:37

россия

донецкая народная республика

ян гагин

происшествия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Случаи с поджогами военкоматов в России - это акты терроризма, а оправдания совершивших их людей напоминают басни членов "Азова"*, рассказывавших в плену, что они повара и шоферы, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. За последние дни в российских регионах произошло несколько попыток поджогов военкоматов, за которыми стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем. "Таких попыток было достаточно много, и их осуществляли не какие-то диверсанты, а самые обыкновенные российские граждане. При этом задержанные утверждали, что они не хотели этого делать, их кто-то ввел в заблуждение и заставил это сделать, и сами они не виноваты… В любом случае, взрослый человек не может не понимать, что бутылка с бензином, зажигательной смесью могла лишить жизни или здоровья находящихся в здании", - сказал Гагин. "Попытки объясниться, что меня ввели в заблуждение, что я этого не хотел и не предполагал о тяжких последствиях и что я вообще не виноват - это очень похоже на то, как азовцы после того, как мы брали их в плен, рассказывали, что они все повара и водители и что они не виноваты и их заставили", - добавил собеседник. По мнению советника Дениса Пушилина, "эти деяния являются исключительно актами терроризма, актами выступления именно против власти, против конституционного строя", а потому "должны караться соответственно - именно как государственные преступления".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230802/pozhog-1887821542.html

https://ria.ru/20230802/podzhog-1887729266.html

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россия, донецкая народная республика, ян гагин, происшествия