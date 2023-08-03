https://ria.ru/20230803/voenkomaty-1887919661.html
В ДНР провели параллели между поджигателями военкоматов и членами "Азова"*
В ДНР провели параллели между поджигателями военкоматов и членами "Азова"* - РИА Новости, 03.08.2023
В ДНР провели параллели между поджигателями военкоматов и членами "Азова"*
Случаи с поджогами военкоматов в России - это акты терроризма, а оправдания совершивших их людей напоминают басни членов "Азова"*, рассказывавших в плену, что... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:52
2023-08-03T10:52
2023-08-03T11:37
россия
донецкая народная республика
ян гагин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787261555_301:0:3942:2048_1920x0_80_0_0_7f6045e7ee9bb0d18211cb75215d1f5e.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Случаи с поджогами военкоматов в России - это акты терроризма, а оправдания совершивших их людей напоминают басни членов "Азова"*, рассказывавших в плену, что они повара и шоферы, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин. За последние дни в российских регионах произошло несколько попыток поджогов военкоматов, за которыми стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем. "Таких попыток было достаточно много, и их осуществляли не какие-то диверсанты, а самые обыкновенные российские граждане. При этом задержанные утверждали, что они не хотели этого делать, их кто-то ввел в заблуждение и заставил это сделать, и сами они не виноваты… В любом случае, взрослый человек не может не понимать, что бутылка с бензином, зажигательной смесью могла лишить жизни или здоровья находящихся в здании", - сказал Гагин. "Попытки объясниться, что меня ввели в заблуждение, что я этого не хотел и не предполагал о тяжких последствиях и что я вообще не виноват - это очень похоже на то, как азовцы после того, как мы брали их в плен, рассказывали, что они все повара и водители и что они не виноваты и их заставили", - добавил собеседник. По мнению советника Дениса Пушилина, "эти деяния являются исключительно актами терроризма, актами выступления именно против власти, против конституционного строя", а потому "должны караться соответственно - именно как государственные преступления".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230802/pozhog-1887821542.html
https://ria.ru/20230802/podzhog-1887729266.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787261555_683:0:3414:2048_1920x0_80_0_0_b9a438f5954f1b533d9594860b2ea444.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, ян гагин, происшествия
Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Происшествия
В ДНР провели параллели между поджигателями военкоматов и членами "Азова"*
Советник врио главы ДНР Гагин провел параллели между поджигателями военкоматов и азовцами
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Случаи с поджогами военкоматов в России - это акты терроризма, а оправдания совершивших их людей напоминают басни членов "Азова"*, рассказывавших в плену, что они повара и шоферы, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.
За последние дни в российских регионах произошло несколько попыток поджогов военкоматов, за которыми стоят телефонные мошенники, толкающие на преступление людей, в том числе пожилых, обещая решение каких-либо проблем.
В Петербурге женщину проверят в психбольнице за попытку поджечь военкомат
«
"Таких попыток было достаточно много, и их осуществляли не какие-то диверсанты, а самые обыкновенные российские граждане. При этом задержанные утверждали, что они не хотели этого делать, их кто-то ввел в заблуждение и заставил это сделать, и сами они не виноваты… В любом случае, взрослый человек не может не понимать, что бутылка с бензином, зажигательной смесью могла лишить жизни или здоровья находящихся в здании", - сказал Гагин.
"Попытки объясниться, что меня ввели в заблуждение, что я этого не хотел и не предполагал о тяжких последствиях и что я вообще не виноват - это очень похоже на то, как азовцы после того, как мы брали их в плен, рассказывали, что они все повара и водители и что они не виноваты и их заставили", - добавил собеседник.
По мнению советника Дениса Пушилина
, "эти деяния являются исключительно актами терроризма, актами выступления именно против власти, против конституционного строя", а потому "должны караться соответственно - именно как государственные преступления".
* Запрещенная в России террористическая организация
Жительница Петербурга по наводке мошенников пыталась поджечь военкомат