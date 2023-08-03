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Минздрав надеется на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году
Минздрав надеется на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году - РИА Новости, 03.08.2023
Минздрав надеется на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году
Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова выразила надежду не только на создание трех тест-систем для диагностики онкозаболеваний к 2024 году, но и на их... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:24
2023-08-03T16:24
2023-08-03T16:30
общество
россия
здоровье - общество
татьяна семенова
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова выразила надежду не только на создание трех тест-систем для диагностики онкозаболеваний к 2024 году, но и на их внедрение. "Действительно, в федеральном проекте "Медицинская наука для человека" было заявлено к 2024 году создание трех тест-систем для диагностики онкозаболеваний. Эта работа идет по плану", - сказала Семенова на брифинге. По ее словам, возможно к 2024 году будем говорить не о разработке, а уже о внедрении. "Немножко открою завесу, очень надеюсь, что нам это удастся. В планах создание целый фабрики персонифицированных генно-терапевтических лекарственных препаратов под заказ под конкретного пациента, с редкими, единичными случаями заболевания", - отметила Семенова.
https://rsport.ria.ru/20230721/zozh-1885522302.html
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общество, россия, здоровье - общество, татьяна семенова
Общество, Россия, Здоровье - Общество, Татьяна Семенова
Минздрав надеется на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году
Минздрав России рассчитывает на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова выразила надежду не только на создание трех тест-систем для диагностики онкозаболеваний к 2024 году, но и на их внедрение.
"Действительно, в федеральном проекте "Медицинская наука для человека" было заявлено к 2024 году создание трех тест-систем для диагностики онкозаболеваний. Эта работа идет по плану", - сказала Семенова на брифинге.
По ее словам, возможно к 2024 году будем говорить не о разработке, а уже о внедрении.
"Немножко открою завесу, очень надеюсь, что нам это удастся. В планах создание целый фабрики персонифицированных генно-терапевтических лекарственных препаратов под заказ под конкретного пациента, с редкими, единичными случаями заболевания", - отметила Семенова.
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