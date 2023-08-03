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Минздрав надеется на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году

Минздрав надеется на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году - РИА Новости, 03.08.2023

Минздрав надеется на внедрение трех систем диагностики рака к 2024 году

Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова выразила надежду не только на создание трех тест-систем для диагностики онкозаболеваний к 2024 году, но и на их... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:24

2023-08-03T16:24

2023-08-03T16:30

общество

россия

здоровье - общество

татьяна семенова

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замминистра здравоохранения РФ Татьяна Семенова выразила надежду не только на создание трех тест-систем для диагностики онкозаболеваний к 2024 году, но и на их внедрение. "Действительно, в федеральном проекте "Медицинская наука для человека" было заявлено к 2024 году создание трех тест-систем для диагностики онкозаболеваний. Эта работа идет по плану", - сказала Семенова на брифинге. По ее словам, возможно к 2024 году будем говорить не о разработке, а уже о внедрении. "Немножко открою завесу, очень надеюсь, что нам это удастся. В планах создание целый фабрики персонифицированных генно-терапевтических лекарственных препаратов под заказ под конкретного пациента, с редкими, единичными случаями заболевания", - отметила Семенова.

https://rsport.ria.ru/20230721/zozh-1885522302.html

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общество, россия, здоровье - общество, татьяна семенова