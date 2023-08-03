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Граждане Вьетнама смогут получать российскую визу по брони в отеле
Граждане Вьетнама смогут получать российскую визу по брони в отеле - РИА Новости, 03.08.2023
Граждане Вьетнама смогут получать российскую визу по брони в отеле
Правительство РФ расширило список стран, включив Вьетнам, граждане которых могут получить туристическую визу на основании брони в отеле, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:22
2023-08-03T12:22
2023-08-03T12:22
туризм
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россия
вьетнам
бахрейн
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило список стран, включив Вьетнам, граждане которых могут получить туристическую визу на основании брони в отеле, сообщили в пресс-службе правительства. "Вьетнам стал 20-м государством, граждане которого могут получить туристическую визу в Россию на срок до 6 месяцев на основании брони в отеле. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В правительстве считают, что решение будет способствовать активизации двусторонних экономических связей и туристических обменов. Перечень стран, чьи граждане могут оформлять туристические визы на основании брони в гостиницах, был утвержден правительством в феврале 2023 года. "Туда вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины", - напомнили в кабмине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия, вьетнам, бахрейн, михаил мишустин
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Вьетнам, Бахрейн, Михаил Мишустин
Граждане Вьетнама смогут получать российскую визу по брони в отеле
Вьетнам включили в список стран, чьи граждане могут получить визу России по брони в отеле