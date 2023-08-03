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Граждане Вьетнама смогут получать российскую визу по брони в отеле - РИА Новости, 03.08.2023
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Туризм
 
12:22 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/viza-1887936093.html
Граждане Вьетнама смогут получать российскую визу по брони в отеле
Граждане Вьетнама смогут получать российскую визу по брони в отеле - РИА Новости, 03.08.2023
Граждане Вьетнама смогут получать российскую визу по брони в отеле
Правительство РФ расширило список стран, включив Вьетнам, граждане которых могут получить туристическую визу на основании брони в отеле, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:22
2023-08-03T12:22
туризм
новости - туризм
россия
вьетнам
бахрейн
михаил мишустин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило список стран, включив Вьетнам, граждане которых могут получить туристическую визу на основании брони в отеле, сообщили в пресс-службе правительства. "Вьетнам стал 20-м государством, граждане которого могут получить туристическую визу в Россию на срок до 6 месяцев на основании брони в отеле. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В правительстве считают, что решение будет способствовать активизации двусторонних экономических связей и туристических обменов. Перечень стран, чьи граждане могут оформлять туристические визы на основании брони в гостиницах, был утвержден правительством в феврале 2023 года. "Туда вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины", - напомнили в кабмине.
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новости - туризм, россия, вьетнам, бахрейн, михаил мишустин
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Вьетнам, Бахрейн, Михаил Мишустин
Граждане Вьетнама смогут получать российскую визу по брони в отеле

Вьетнам включили в список стран, чьи граждане могут получить визу России по брони в отеле

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМавзолей Хо Ши Мина в Ханое
Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило список стран, включив Вьетнам, граждане которых могут получить туристическую визу на основании брони в отеле, сообщили в пресс-службе правительства.
"Вьетнам стал 20-м государством, граждане которого могут получить туристическую визу в Россию на срок до 6 месяцев на основании брони в отеле. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В правительстве считают, что решение будет способствовать активизации двусторонних экономических связей и туристических обменов.
Перечень стран, чьи граждане могут оформлять туристические визы на основании брони в гостиницах, был утвержден правительством в феврале 2023 года.
"Туда вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины", - напомнили в кабмине.
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