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Граждане Вьетнама смогут получать российскую визу по брони в отеле

Граждане Вьетнама смогут получать российскую визу по брони в отеле - РИА Новости, 03.08.2023

Граждане Вьетнама смогут получать российскую визу по брони в отеле

Правительство РФ расширило список стран, включив Вьетнам, граждане которых могут получить туристическую визу на основании брони в отеле, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:22

2023-08-03T12:22

2023-08-03T12:22

туризм

новости - туризм

россия

вьетнам

бахрейн

михаил мишустин

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство РФ расширило список стран, включив Вьетнам, граждане которых могут получить туристическую визу на основании брони в отеле, сообщили в пресс-службе правительства. "Вьетнам стал 20-м государством, граждане которого могут получить туристическую визу в Россию на срок до 6 месяцев на основании брони в отеле. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В правительстве считают, что решение будет способствовать активизации двусторонних экономических связей и туристических обменов. Перечень стран, чьи граждане могут оформлять туристические визы на основании брони в гостиницах, был утвержден правительством в феврале 2023 года. "Туда вошли Бахрейн, Бруней, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция и Филиппины", - напомнили в кабмине.

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вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новости - туризм, россия, вьетнам, бахрейн, михаил мишустин