https://ria.ru/20230803/ustanovka-1887964916.html
ВС России уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Бук"
ВС России уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Бук" - РИА Новости, 03.08.2023
ВС России уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Бук"
Российские военные уничтожили в ДНР пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщили в сводке министерства обороны РФ. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:15
2023-08-03T14:15
2023-08-03T14:35
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщили в сводке министерства обороны РФ. "В районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887963874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Бук"
ВС России в районе Мемрика в ДНР уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Бук"