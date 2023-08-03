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ВС России уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Бук" - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 03.08.2023 (обновлено: 14:35 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/ustanovka-1887964916.html
ВС России уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Бук"
ВС России уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Бук" - РИА Новости, 03.08.2023
ВС России уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Бук"
Российские военные уничтожили в ДНР пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщили в сводке министерства обороны РФ. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:15
2023-08-03T14:35
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщили в сводке министерства обороны РФ. "В районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887963874.html
россия
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Екатерина Зайцева
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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Бук"

ВС России в районе Мемрика в ДНР уничтожили пусковую установку украинского ЗРК "Бук"

© РИА Новости / Мария МарикянАртиллеристы добровольческой бригады ''Волки'
Артиллеристы добровольческой бригады ''Волки' - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Мария Марикян
Артиллеристы добровольческой бригады ''Волки'. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ДНР пусковую установку украинского зенитного ракетного комплекса "Бук", сообщили в сводке министерства обороны РФ.
"В районе населенного пункта Мемрик Донецкой народной республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук", - говорится в сводке военного ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Минобороны оценили потери украинских войск на Запорожском направлении
Вчера, 14:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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