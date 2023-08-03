https://ria.ru/20230803/uralsib-1887914804.html

Мошенники взломали соцсети "Уралсиба"

Мошенники взломали соцсети "Уралсиба" - РИА Новости, 03.08.2023

Мошенники взломали соцсети "Уралсиба"

Злоумышленники взломали соцсети банка "Уралсиб" для размещения в аккаунтах фишинговых постов, говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:31

2023-08-03T10:31

2023-08-03T14:31

происшествия

россия

уралсиб (финансовая корпорация)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Злоумышленники взломали соцсети банка "Уралсиб" для размещения в аккаунтах фишинговых постов, говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале. "Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать", — говорится в публикации.В банке отметили, что мошенники в любой момент могут воспользоваться средствами на скомпрометированной карте, поэтому заблокировать ее следует как можно раньше.Сделать это можно через мобильное приложение, горячую линию или в отделении банка, но нужно будет взять с собой паспорт. В пресс-службе банка добавили, что мошеннический пост был удален через 10 минут после размещения, произошедшего в 01.20 ночи. "Крайне сомнительно, что ссылкой кто-то из клиентов успел воспользоваться. В настоящее время мы уточняем детали и проводим выяснение всех обстоятельств случившегося. Единственное, что на данный момент можем сказать, это то, что меры по защите и ограничению доступа к администрированию социальных сетей банка будут усилены", - уточнили там.

https://ria.ru/20230612/radiostantsiya-1877696444.html

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происшествия, россия, уралсиб (финансовая корпорация)