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Мошенники взломали соцсети "Уралсиба" - РИА Новости, 03.08.2023
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10:31 03.08.2023 (обновлено: 14:31 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/uralsib-1887914804.html
Мошенники взломали соцсети "Уралсиба"
Мошенники взломали соцсети "Уралсиба" - РИА Новости, 03.08.2023
Мошенники взломали соцсети "Уралсиба"
Злоумышленники взломали соцсети банка "Уралсиб" для размещения в аккаунтах фишинговых постов, говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:31
2023-08-03T14:31
происшествия
россия
уралсиб (финансовая корпорация)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Злоумышленники взломали соцсети банка "Уралсиб" для размещения в аккаунтах фишинговых постов, говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале. &quot;Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать&quot;, — говорится в публикации.В банке отметили, что мошенники в любой момент могут воспользоваться средствами на скомпрометированной карте, поэтому заблокировать ее следует как можно раньше.Сделать это можно через мобильное приложение, горячую линию или в отделении банка, но нужно будет взять с собой паспорт. В пресс-службе банка добавили, что мошеннический пост был удален через 10 минут после размещения, произошедшего в 01.20 ночи. "Крайне сомнительно, что ссылкой кто-то из клиентов успел воспользоваться. В настоящее время мы уточняем детали и проводим выяснение всех обстоятельств случившегося. Единственное, что на данный момент можем сказать, это то, что меры по защите и ограничению доступа к администрированию социальных сетей банка будут усилены", - уточнили там.
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РИА Новости
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происшествия, россия, уралсиб (финансовая корпорация)
Происшествия, Россия, Уралсиб (финансовая корпорация)
Мошенники взломали соцсети "Уралсиба"

Банк "Уралсиб" сообщил о взломе его соцсетей мошенниками

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтделение банка "Уралсиб"
Отделение банка Уралсиб - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Отделение банка "Уралсиб". Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Злоумышленники взломали соцсети банка "Уралсиб" для размещения в аккаунтах фишинговых постов, говорится в сообщении кредитной организации в Telegram-канале.
«

"Если вы перешли по ссылке из фейкового поста про акцию с 1win и оставили данные своей карты, то для безопасности ваших средств советуем временно ее заблокировать", — говорится в публикации.

В банке отметили, что мошенники в любой момент могут воспользоваться средствами на скомпрометированной карте, поэтому заблокировать ее следует как можно раньше.
Сделать это можно через мобильное приложение, горячую линию или в отделении банка, но нужно будет взять с собой паспорт.
В пресс-службе банка добавили, что мошеннический пост был удален через 10 минут после размещения, произошедшего в 01.20 ночи. "Крайне сомнительно, что ссылкой кто-то из клиентов успел воспользоваться. В настоящее время мы уточняем детали и проводим выяснение всех обстоятельств случившегося. Единственное, что на данный момент можем сказать, это то, что меры по защите и ограничению доступа к администрированию социальных сетей банка будут усилены", - уточнили там.
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