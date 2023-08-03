https://ria.ru/20230803/ukraina-1888032914.html

В церковном вопросе на Украине наступила пауза, считает религиовед

В церковном вопросе на Украине наступила пауза, считает религиовед - РИА Новости, 03.08.2023

В церковном вопросе на Украине наступила пауза, считает религиовед

Украинские власти ставят себе задачу передать в управление государству Киево-Печерскую, Почаевскую и Святогорскую лавры, приняв закон о запрете канонической... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:51

2023-08-03T17:51

2023-08-03T17:55

религия

украина

сша

россия

александр ткаченко (протоиерей)

владимир зеленский

денис шмыгаль

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские власти ставят себе задачу передать в управление государству Киево-Печерскую, Почаевскую и Святогорскую лавры, приняв закон о запрете канонической УПЦ, но пока он снят с обсуждения в Верховной раде, в церковном вопросе наступила пауза, считает президент Института религии и политики Антон Игнатенко."В церковном вопросе на Украине наступила пауза. В Верховной раде сняли с обсуждения законопроект о запрете УПЦ... Ткаченко (экс-министр культуры Украины – ред.) взялся за вывод УПЦ из Киево-Печерской лавры, и вот прошло четыре месяца, а цель достигнута лишь частично. Сейчас он говорит (в интервью – ред.), что украинское государство должно взять на себя от УПЦ управление всеми тремя лаврами – помимо Киево-Печерской, также Почаевской и Святогорской. Скорее, это такая заявка-максимум на неопределенное будущее в рамках подведения итогов его пребывания в должности. Хотя такая задача ставится в целом украинским руководством", - сказал Игнатенко РИА Новости.Эксперт связал возникшую паузу в гонениях украинских властей на насельников Киево-Печерской лавры и вообще развитие церковного вопроса на Украине с политическими и военными причинами. "Важнее всего становится фактор времени – как быстро идет или не идет контрнаступление, когда выборы в США, когда Байдену надо будет уже предъявлять народу США итоги на украинском направлении. При всем уважении, это уровень не украинской культуры, а глобальной стратегии", - отметил Игнатенко.Владимир Зеленский 20 июля попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Позже Верховная рада Украины отправила Ткаченко в отставку.Зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук ранее заявлял, что для властей Украины Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры являются "лакомыми кусочками для захвата", но в случае захватов храмов УПЦ украинским властям не удается переубедить людей перейти в состав раскольнической структуры "ПЦУ".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230801/prikhozhane-1887637780.html

https://ria.ru/20230802/khram-1887849656.html

https://ria.ru/20230729/upts-1887017899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, сша, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины, московский патриархат, религия