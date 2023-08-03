В церковном вопросе на Украине наступила пауза, считает религиовед
Религиовед Игнатенко считает, что в церковном вопросе на Украине наступила пауза
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские власти ставят себе задачу передать в управление государству Киево-Печерскую, Почаевскую и Святогорскую лавры, приняв закон о запрете канонической УПЦ, но пока он снят с обсуждения в Верховной раде, в церковном вопросе наступила пауза, считает президент Института религии и политики Антон Игнатенко.
"В церковном вопросе на Украине наступила пауза. В Верховной раде сняли с обсуждения законопроект о запрете УПЦ... Ткаченко (экс-министр культуры Украины – ред.) взялся за вывод УПЦ из Киево-Печерской лавры, и вот прошло четыре месяца, а цель достигнута лишь частично. Сейчас он говорит (в интервью – ред.), что украинское государство должно взять на себя от УПЦ управление всеми тремя лаврами – помимо Киево-Печерской, также Почаевской и Святогорской. Скорее, это такая заявка-максимум на неопределенное будущее в рамках подведения итогов его пребывания в должности. Хотя такая задача ставится в целом украинским руководством", - сказал Игнатенко РИА Новости.
Эксперт связал возникшую паузу в гонениях украинских властей на насельников Киево-Печерской лавры и вообще развитие церковного вопроса на Украине с политическими и военными причинами. "Важнее всего становится фактор времени – как быстро идет или не идет контрнаступление, когда выборы в США, когда Байдену надо будет уже предъявлять народу США итоги на украинском направлении. При всем уважении, это уровень не украинской культуры, а глобальной стратегии", - отметил Игнатенко.
Владимир Зеленский 20 июля попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Позже Верховная рада Украины отправила Ткаченко в отставку.
Зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук ранее заявлял, что для властей Украины Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры являются "лакомыми кусочками для захвата", но в случае захватов храмов УПЦ украинским властям не удается переубедить людей перейти в состав раскольнической структуры "ПЦУ".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".