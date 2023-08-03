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В церковном вопросе на Украине наступила пауза, считает религиовед - РИА Новости, 03.08.2023
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Религия
 
17:51 03.08.2023 (обновлено: 17:55 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/ukraina-1888032914.html
В церковном вопросе на Украине наступила пауза, считает религиовед
В церковном вопросе на Украине наступила пауза, считает религиовед - РИА Новости, 03.08.2023
В церковном вопросе на Украине наступила пауза, считает религиовед
Украинские власти ставят себе задачу передать в управление государству Киево-Печерскую, Почаевскую и Святогорскую лавры, приняв закон о запрете канонической... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:51
2023-08-03T17:55
религия
украина
сша
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир зеленский
денис шмыгаль
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские власти ставят себе задачу передать в управление государству Киево-Печерскую, Почаевскую и Святогорскую лавры, приняв закон о запрете канонической УПЦ, но пока он снят с обсуждения в Верховной раде, в церковном вопросе наступила пауза, считает президент Института религии и политики Антон Игнатенко."В церковном вопросе на Украине наступила пауза. В Верховной раде сняли с обсуждения законопроект о запрете УПЦ... Ткаченко (экс-министр культуры Украины – ред.) взялся за вывод УПЦ из Киево-Печерской лавры, и вот прошло четыре месяца, а цель достигнута лишь частично. Сейчас он говорит (в интервью – ред.), что украинское государство должно взять на себя от УПЦ управление всеми тремя лаврами – помимо Киево-Печерской, также Почаевской и Святогорской. Скорее, это такая заявка-максимум на неопределенное будущее в рамках подведения итогов его пребывания в должности. Хотя такая задача ставится в целом украинским руководством", - сказал Игнатенко РИА Новости.Эксперт связал возникшую паузу в гонениях украинских властей на насельников Киево-Печерской лавры и вообще развитие церковного вопроса на Украине с политическими и военными причинами. "Важнее всего становится фактор времени – как быстро идет или не идет контрнаступление, когда выборы в США, когда Байдену надо будет уже предъявлять народу США итоги на украинском направлении. При всем уважении, это уровень не украинской культуры, а глобальной стратегии", - отметил Игнатенко.Владимир Зеленский 20 июля попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Позже Верховная рада Украины отправила Ткаченко в отставку.Зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук ранее заявлял, что для властей Украины Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры являются "лакомыми кусочками для захвата", но в случае захватов храмов УПЦ украинским властям не удается переубедить людей перейти в состав раскольнической структуры "ПЦУ".За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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украина, сша, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины, московский патриархат, религия
Религия, Украина, США, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Московский Патриархат, Религия
В церковном вопросе на Украине наступила пауза, считает религиовед

Религиовед Игнатенко считает, что в церковном вопросе на Украине наступила пауза

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Украинские власти ставят себе задачу передать в управление государству Киево-Печерскую, Почаевскую и Святогорскую лавры, приняв закон о запрете канонической УПЦ, но пока он снят с обсуждения в Верховной раде, в церковном вопросе наступила пауза, считает президент Института религии и политики Антон Игнатенко.
"В церковном вопросе на Украине наступила пауза. В Верховной раде сняли с обсуждения законопроект о запрете УПЦ... Ткаченко (экс-министр культуры Украины – ред.) взялся за вывод УПЦ из Киево-Печерской лавры, и вот прошло четыре месяца, а цель достигнута лишь частично. Сейчас он говорит (в интервью – ред.), что украинское государство должно взять на себя от УПЦ управление всеми тремя лаврами – помимо Киево-Печерской, также Почаевской и Святогорской. Скорее, это такая заявка-максимум на неопределенное будущее в рамках подведения итогов его пребывания в должности. Хотя такая задача ставится в целом украинским руководством", - сказал Игнатенко РИА Новости.
Храм Украинской православной церкви в городе Хмельницкий - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Прихожане храма УПЦ призвали Зеленского защитить их от произвола чиновников
1 августа, 16:23
Эксперт связал возникшую паузу в гонениях украинских властей на насельников Киево-Печерской лавры и вообще развитие церковного вопроса на Украине с политическими и военными причинами. "Важнее всего становится фактор времени – как быстро идет или не идет контрнаступление, когда выборы в США, когда Байдену надо будет уже предъявлять народу США итоги на украинском направлении. При всем уважении, это уровень не украинской культуры, а глобальной стратегии", - отметил Игнатенко.
Владимир Зеленский 20 июля попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о замене главы министерства культуры Александра Ткаченко, который считает нормальным выделить более 10 миллионов долларов на съемку патриотического кино в этом году. Позже Верховная рада Украины отправила Ткаченко в отставку.
Ивано-Франковск - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
На Украине разогнали верующих УПЦ, собравшихся молиться на частном участке
2 августа, 18:22
Зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук ранее заявлял, что для властей Украины Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская лавры являются "лакомыми кусочками для захвата", но в случае захватов храмов УПЦ украинским властям не удается переубедить людей перейти в состав раскольнической структуры "ПЦУ".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
УПЦ отказалась исполнять решение Зеленского
29 июля, 03:59
 
РелигияУкраинаСШАРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Владимир ЗеленскийДенис ШмыгальВерховная Рада УкраиныМосковский ПатриархатРелигия
 
 
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