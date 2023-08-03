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В США признали, что одно решение Путина больно ударило по Киеву - РИА Новости, 03.08.2023
В США признали, что одно решение Путина больно ударило по Киеву
Выход России из зерновой сделки лишил Киев возможности продавать свое зерно в огромных масштабах, пишет Bloomberg. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:00
2023-08-03T16:00
2023-08-03T16:45
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Выход России из зерновой сделки лишил Киев возможности продавать свое зерно в огромных масштабах, пишет Bloomberg."Возможности фермеров сужаются по мере того, как бизнес становится все более убыточным", — говорится в публикации.Возникла проблема хранения зерна, поскольку нынешний урожай накапливается, а его транспортировка по альтернативному коридору вдоль Дуная обходится дорого и не имеет достаточной пропускной способности, объясняет автор.Помимо этого, до 15 сентября действует запрет на ввоз украинского зерна в Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию, а закрытие черноморского гуманитарного коридора угрожает ограничить поставки пшеницы до конца 2024 года, отмечает издание."При нынешних ценах на сельхозпродукцию, учитывая проблемы с логистикой и количество урожая, заработать на нем будет невозможно", — сказал агентству гендиректор HarvEast Дмитрий Скорняков.Аналитик зернового рынка Strategie Grains Элен Дюфло заявила Bloomberg, что Россия останется ценообразователем на рынке.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что ее условия в отношении Москвы не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались этого делать. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а требования России — восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, переподключение Россельхозбанка к SWIFT и возобновление поставок сельхозтехники и запчастей — выполнены не были.
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экономика, россия, киев, владимир путин, оон, в мире
Экономика, Россия, Киев, Владимир Путин, ООН, В мире
В США признали, что одно решение Путина больно ударило по Киеву
Bloomberg: после выхода России из зерновой сделки Киев почти не может заработать на зерне