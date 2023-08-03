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В США заявили о панике Запада из-за маневра Путина в Одессе
В США заявили о панике Запада из-за маневра Путина в Одессе - РИА Новости, 03.08.2023
В США заявили о панике Запада из-за маневра Путина в Одессе
Ситуация с зерновой сделкой и российскими ударами по военным объектам в Одессе шокировала западные правительства, пишет Дуг Бандоу в статье для издания American РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:52
2023-08-03T11:52
2023-08-03T14:41
специальная военная операция на украине
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россия
одесса
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Ситуация с зерновой сделкой и российскими ударами по военным объектам в Одессе шокировала западные правительства, пишет Дуг Бандоу в статье для издания American Conservative."После этого некоторые западные чиновники начали призывать к агрессивным действиям против России, которые чреваты конфликтом <...>. Они (государства. — Прим. ред.) разжигают войну с Россией и делают все, что им вздумается", — говорится в публикации. Если Украина не представляет жизненно важного интереса, который оправдывал бы применение военной силы, то США не должны предпринимать никаких действий, способных спровоцировать ядерную войну, считает автор. По его мнению, основной долг Вашингтона перед народом — это держаться подальше от конфликта, который их не затрагивает. После теракта, совершенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, российские вооруженные силы нанесли целую серию ударов возмездия по Одессе, Ильичевску, Николаеву и другим украинским портам на Черном море, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887915392.html
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в мире, россия, одесса, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Одесса, Украина
В США заявили о панике Запада из-за маневра Путина в Одессе
American Conservative: удары ВКС России по военным складам в Одессе шокировали Запад