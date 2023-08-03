Страшное предупреждение жены Зеленского о России шокировало британцев
Читатели Independent осудили слова жены Зеленского о катастрофе в мире после победы РФ
© AP Photo / Michal DyjukЕлена Зеленская
© AP Photo / Michal Dyjuk
Елена Зеленская. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели британского издания The Independent раскритиковали заявление жены президента Украины Елены Зеленской о том, что победа России станет наихудшим сценарием для всего человечества.
"Если они хотят воевать против России, они должны делать это без нас", — написал один из комментаторов.
"Если они хотят воевать против России, они должны делать это без нас", — написал один из комментаторов.
"Конечно Россия побеждает. А Украина хочет превратиться в военную базу США", — поддержал другой.
"Она хочет втянуть нас в ядерную войну", — отметил третий.
"Не нужно стремиться к членству в НАТО и все будет хорошо", — поделился мнением еще один пользователь.
"Абсолютная чушь", — заключили читатели.
Это не первый раз, когда мировую общественность возмущает излишняя медийность президента Украины и его жены. Особую волну критики вызвала прошлогодняя фотосессия четы Зеленских для журнала Vogue, которая, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное.
"Она хочет втянуть нас в ядерную войну", — отметил третий.
"Не нужно стремиться к членству в НАТО и все будет хорошо", — поделился мнением еще один пользователь.
"Абсолютная чушь", — заключили читатели.
Это не первый раз, когда мировую общественность возмущает излишняя медийность президента Украины и его жены. Особую волну критики вызвала прошлогодняя фотосессия четы Зеленских для журнала Vogue, которая, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное.