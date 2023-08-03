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Страшное предупреждение жены Зеленского о России шокировало британцев - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 03.08.2023 (обновлено: 09:56 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887902920.html
Страшное предупреждение жены Зеленского о России шокировало британцев
Страшное предупреждение жены Зеленского о России шокировало британцев - РИА Новости, 03.08.2023
Страшное предупреждение жены Зеленского о России шокировало британцев
Читатели британского издания The Independent раскритиковали заявление жены президента Украины Елены Зеленской о том, что победа России станет наихудшим... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T08:54
2023-08-03T09:56
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
елена зеленская
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели британского издания The Independent раскритиковали заявление жены президента Украины Елены Зеленской о том, что победа России станет наихудшим сценарием для всего человечества. "Если они хотят воевать против России, они должны делать это без нас", — написал один из комментаторов. "Конечно Россия побеждает. А Украина хочет превратиться в военную базу США", — поддержал другой. "Она хочет втянуть нас в ядерную войну", — отметил третий. "Не нужно стремиться к членству в НАТО и все будет хорошо", — поделился мнением еще один пользователь. "Абсолютная чушь", — заключили читатели.Это не первый раз, когда мировую общественность возмущает излишняя медийность президента Украины и его жены. Особую волну критики вызвала прошлогодняя фотосессия четы Зеленских для журнала Vogue, которая, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное.
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887900331.html
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в мире, россия, украина, елена зеленская
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Елена Зеленская
Страшное предупреждение жены Зеленского о России шокировало британцев

Читатели Independent осудили слова жены Зеленского о катастрофе в мире после победы РФ

© AP Photo / Michal DyjukЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели британского издания The Independent раскритиковали заявление жены президента Украины Елены Зеленской о том, что победа России станет наихудшим сценарием для всего человечества.

"Если они хотят воевать против России, они должны делать это без нас", — написал один из комментаторов.
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"Конечно Россия побеждает. А Украина хочет превратиться в военную базу США", — поддержал другой.

"Она хочет втянуть нас в ядерную войну", — отметил третий.

"Не нужно стремиться к членству в НАТО и все будет хорошо", — поделился мнением еще один пользователь.

"Абсолютная чушь", — заключили читатели.

Это не первый раз, когда мировую общественность возмущает излишняя медийность президента Украины и его жены. Особую волну критики вызвала прошлогодняя фотосессия четы Зеленских для журнала Vogue, которая, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное.
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