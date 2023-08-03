https://ria.ru/20230803/ukraina-1887902920.html

Страшное предупреждение жены Зеленского о России шокировало британцев

Страшное предупреждение жены Зеленского о России шокировало британцев - РИА Новости, 03.08.2023

Страшное предупреждение жены Зеленского о России шокировало британцев

Читатели британского издания The Independent раскритиковали заявление жены президента Украины Елены Зеленской о том, что победа России станет наихудшим... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T08:54

2023-08-03T08:54

2023-08-03T09:56

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

елена зеленская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865433844_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_4cd422a2e79675154f5bccdf81f8e4cb.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели британского издания The Independent раскритиковали заявление жены президента Украины Елены Зеленской о том, что победа России станет наихудшим сценарием для всего человечества. "Если они хотят воевать против России, они должны делать это без нас", — написал один из комментаторов. "Конечно Россия побеждает. А Украина хочет превратиться в военную базу США", — поддержал другой. "Она хочет втянуть нас в ядерную войну", — отметил третий. "Не нужно стремиться к членству в НАТО и все будет хорошо", — поделился мнением еще один пользователь. "Абсолютная чушь", — заключили читатели.Это не первый раз, когда мировую общественность возмущает излишняя медийность президента Украины и его жены. Особую волну критики вызвала прошлогодняя фотосессия четы Зеленских для журнала Vogue, которая, по мнению американских СМИ, представила ситуацию на Украине как нечто несерьезное.

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887900331.html

https://ria.ru/20230803/front-1887664538.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, елена зеленская