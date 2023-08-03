https://ria.ru/20230803/ugroza-1887889429.html
В Польше предупредили о смертельной угрозе из-за Украины
В Польше предупредили о смертельной угрозе из-за Украины - РИА Новости, 03.08.2023
В Польше предупредили о смертельной угрозе из-за Украины
Принятие Варшавой пробандеровской Украины угрожает существованию Польши, заявил обозреватель Myśl Polska Адам Смех. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T02:35
2023-08-03T02:35
2023-08-03T02:36
в мире
польша
украина
киев
марчин пшидач
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Принятие Варшавой пробандеровской Украины угрожает существованию Польши, заявил обозреватель Myśl Polska Адам Смех."PiS (правящая партия в Польше. — Прим. ред.) загнала себя в угол. С самого начала она связала себе руки бессмысленными официальными заявлениями о безальтернативности политики поддержки антироссийской Украины. <...> Согласие на необандеровскую Украину — смертельная угроза и поражение для Польши", — написал журналист.По словам автора, власти Польши живут в "политической шизофрении", так как поддерживают Киев вопреки национальным интересам. Кроме того, польскими лидерами движет мечта победить Россию и разбить ее на несколько марионеточных государств.Обозреватель напомнил, чем может обернуться отказ от проукраинской позиции в Польше. Так, пресс-секретаря польского МИД Лукаша Ясину отстранили от должности за требования от Украины извинений за Волынскую резню, хотя он, отметил журналист, выступал за поддержку Киева.Ранее МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого из-за высказываний главы отдела международной политики канцелярии президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева Варшаве за финансовую и военную поддержку.
https://ria.ru/20230802/polsha-1887870227.html
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в мире, польша, украина, киев, марчин пшидач
В мире, Польша, Украина, Киев, Марчин Пшидач
В Польше предупредили о смертельной угрозе из-за Украины
Myśl Polska: необандеровская Украина представляет смертельную угрозу для Польши