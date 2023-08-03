https://ria.ru/20230803/ucheniya-1888019623.html
В Мьянме начались антитеррористические учения стран АСЕАН с участием России
В Мьянме начались антитеррористические учения стран АСЕАН с участием России - РИА Новости, 03.08.2023
В Мьянме начались антитеррористические учения стран АСЕАН с участием России
Командно-штабная антитеррористическая тренировка стран АСЕАН и партнёров по формату "СМОА плюс" началась в Мьянме, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:59
2023-08-03T16:59
2023-08-03T17:05
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Командно-штабная антитеррористическая тренировка стран АСЕАН и партнёров по формату "СМОА плюс" началась в Мьянме, сообщило Минобороны России. "Представители Минобороны России совместно с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров "СМОА плюс" приступили к участию в командно-штабной тренировке (КШТ) по противодействию терроризму, проводимой в Республике Союз Мьянма", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тренировке участвуют представители военных ведомств России, Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин. От РФ прибыла группа офицеров Генштаба ВС РФ, Восточного военного округа (ВВО) и Тихоокеанского флота, которую возглавляет заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. По его словам, борьба с терроризмом является общей задачей для всех стран и требует единых подходов. Совместная работа в экспертной рабочей группы в Мьянме направлена на поиск таких подходов и совершенствование способов противодействия террористам. Кроме того, в ходе командно штабной тренировки планируется подготовиться к антитеррористическому учению, которое пройдёт в сентябре этого года в России, напомнил генерал-лейтенант. "Также наша совместная работа будет способствовать укреплению взаимоотношений. Она позволит нам повысить уровень оперативного взаимодействия между странами АСЕАН и их диалоговыми партнерами в области противодействия терроризму, обменяться опытом в этой сфере", - приводит слова Носулева Минобороны РФ. Тренировка продлится до 4 августа, участники продемонстрируют умение оперативно оценивать складывающуюся обстановку, вырабатывать решения, обеспечивать непрерывное и устойчивое управление войсками в условиях быстро меняющейся обстановки. Основной целью тренировки является выработка единого замысла, а также слаженность в работе всех звеньев управления. "СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государств-партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Деятельность специалистов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи Экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.
https://ria.ru/20230608/ucheniya-1876854200.html
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россия, мьянма, вьетнам, армия
Россия, Мьянма, Вьетнам, Армия
В Мьянме начались антитеррористические учения стран АСЕАН с участием России
Минобороны: в Мьянме начались антитеррористические учения стран АСЕАН с участием России
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Командно-штабная антитеррористическая тренировка стран АСЕАН и партнёров по формату "СМОА плюс" началась в Мьянме, сообщило Минобороны России.
"Представители Минобороны России совместно с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров "СМОА плюс" приступили к участию в командно-штабной тренировке (КШТ) по противодействию терроризму, проводимой в Республике Союз Мьянма", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в тренировке участвуют представители военных ведомств России, Брунея
, Вьетнама
, Индии
, Индонезии
, Камбоджи
, Китая
, Лаоса
, Малайзии
, Мьянмы, Таиланда
и Филиппин
. От РФ прибыла группа офицеров Генштаба ВС РФ, Восточного военного округа (ВВО) и Тихоокеанского флота, которую возглавляет заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев.
По его словам, борьба с терроризмом является общей задачей для всех стран и требует единых подходов. Совместная работа в экспертной рабочей группы в Мьянме направлена на поиск таких подходов и совершенствование способов противодействия террористам. Кроме того, в ходе командно штабной тренировки планируется подготовиться к антитеррористическому учению, которое пройдёт в сентябре этого года в России, напомнил генерал-лейтенант.
"Также наша совместная работа будет способствовать укреплению взаимоотношений. Она позволит нам повысить уровень оперативного взаимодействия между странами АСЕАН и их диалоговыми партнерами в области противодействия терроризму, обменяться опытом в этой сфере", - приводит слова Носулева Минобороны РФ.
Тренировка продлится до 4 августа, участники продемонстрируют умение оперативно оценивать складывающуюся обстановку, вырабатывать решения, обеспечивать непрерывное и устойчивое управление войсками в условиях быстро меняющейся обстановки. Основной целью тренировки является выработка единого замысла, а также слаженность в работе всех звеньев управления.
"СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государств-партнеров по диалогу (Австралия
, Индия, Китай, Новая Зеландия
, Республика Корея, Россия, США
, Япония
), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Деятельность специалистов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи Экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.
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