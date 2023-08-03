https://ria.ru/20230803/ucheniya-1888019623.html

В Мьянме начались антитеррористические учения стран АСЕАН с участием России

В Мьянме начались антитеррористические учения стран АСЕАН с участием России - РИА Новости, 03.08.2023

В Мьянме начались антитеррористические учения стран АСЕАН с участием России

Командно-штабная антитеррористическая тренировка стран АСЕАН и партнёров по формату "СМОА плюс" началась в Мьянме, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:59

2023-08-03T16:59

2023-08-03T17:05

россия

мьянма

вьетнам

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751456818_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_722a727954964e2e26d8d306fbb757c9.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Командно-штабная антитеррористическая тренировка стран АСЕАН и партнёров по формату "СМОА плюс" началась в Мьянме, сообщило Минобороны России. "Представители Минобороны России совместно с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров "СМОА плюс" приступили к участию в командно-штабной тренировке (КШТ) по противодействию терроризму, проводимой в Республике Союз Мьянма", - говорится в сообщении. Отмечается, что в тренировке участвуют представители военных ведомств России, Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин. От РФ прибыла группа офицеров Генштаба ВС РФ, Восточного военного округа (ВВО) и Тихоокеанского флота, которую возглавляет заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев. По его словам, борьба с терроризмом является общей задачей для всех стран и требует единых подходов. Совместная работа в экспертной рабочей группы в Мьянме направлена на поиск таких подходов и совершенствование способов противодействия террористам. Кроме того, в ходе командно штабной тренировки планируется подготовиться к антитеррористическому учению, которое пройдёт в сентябре этого года в России, напомнил генерал-лейтенант. "Также наша совместная работа будет способствовать укреплению взаимоотношений. Она позволит нам повысить уровень оперативного взаимодействия между странами АСЕАН и их диалоговыми партнерами в области противодействия терроризму, обменяться опытом в этой сфере", - приводит слова Носулева Минобороны РФ. Тренировка продлится до 4 августа, участники продемонстрируют умение оперативно оценивать складывающуюся обстановку, вырабатывать решения, обеспечивать непрерывное и устойчивое управление войсками в условиях быстро меняющейся обстановки. Основной целью тренировки является выработка единого замысла, а также слаженность в работе всех звеньев управления. "СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами десяти стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и государств-партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама. Деятельность специалистов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи Экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.

https://ria.ru/20230608/ucheniya-1876854200.html

https://ria.ru/20230405/antiterror-1863314542.html

россия

мьянма

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мьянма, вьетнам, армия