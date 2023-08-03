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Более 1,5 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки - РИА Новости, 03.08.2023
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Новости Подмосковья
 
17:25 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/uchastki-1888027374.html
Более 1,5 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки
Более 1,5 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки - РИА Новости, 03.08.2023
Более 1,5 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки
За семь месяцев текущего года администрации муниципалитетов Московской области обеспечили бесплатными земельными участками 1543 многодетные семьи, сообщает... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T17:25
2023-08-03T17:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жилье
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За семь месяцев текущего года администрации муниципалитетов Московской области обеспечили бесплатными земельными участками 1543 многодетные семьи, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. "Работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям Подмосковья продолжается. В течение июля администрации городских округов передали земельные участки еще 230 многодетным семьям региона. Общее количество семей с тремя и более детьми, которые в этом году получили земельные участки, составило 1543", - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова. Она уточнила, что со времени вступления в действие областного закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям в 2011 году в Подмосковье участки получили 34,8 тысячи семей. Больше всего участков передано в городских округах: Щелково, где землю получили 1635 семей, Орехово-Зуевский - 1545, Богородский - 1419, Подольск - 1321, Сергиево-Посадский - 1248, Серпухов - 1112, Раменский - 1100, Коломна - 1087, Пушкинский - 1068, Дмитровский - 1042 семьи.
https://ria.ru/20230601/semi-1875613412.html
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московская область (подмосковье), жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Жилье

Более 1,5 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСтроящийся дом в Московской области
Строящийся дом в Московской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Строящийся дом в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За семь месяцев текущего года администрации муниципалитетов Московской области обеспечили бесплатными земельными участками 1543 многодетные семьи, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.
"Работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям Подмосковья продолжается. В течение июля администрации городских округов передали земельные участки еще 230 многодетным семьям региона. Общее количество семей с тремя и более детьми, которые в этом году получили земельные участки, составило 1543", - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.
Она уточнила, что со времени вступления в действие областного закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям в 2011 году в Подмосковье участки получили 34,8 тысячи семей. Больше всего участков передано в городских округах: Щелково, где землю получили 1635 семей, Орехово-Зуевский - 1545, Богородский - 1419, Подольск - 1321, Сергиево-Посадский - 1248, Серпухов - 1112, Раменский - 1100, Коломна - 1087, Пушкинский - 1068, Дмитровский - 1042 семьи.
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