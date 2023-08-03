https://ria.ru/20230803/uchastki-1888027374.html

Более 1,5 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки

Более 1,5 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки - РИА Новости, 03.08.2023

Более 1,5 тысячи многодетных семей Подмосковья получили земельные участки

За семь месяцев текущего года администрации муниципалитетов Московской области обеспечили бесплатными земельными участками 1543 многодетные семьи, сообщает... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T17:25

2023-08-03T17:25

2023-08-03T17:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жилье

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. За семь месяцев текущего года администрации муниципалитетов Московской области обеспечили бесплатными земельными участками 1543 многодетные семьи, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона. "Работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям Подмосковья продолжается. В течение июля администрации городских округов передали земельные участки еще 230 многодетным семьям региона. Общее количество семей с тремя и более детьми, которые в этом году получили земельные участки, составило 1543", - сказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова. Она уточнила, что со времени вступления в действие областного закона о предоставлении земельных участков многодетным семьям в 2011 году в Подмосковье участки получили 34,8 тысячи семей. Больше всего участков передано в городских округах: Щелково, где землю получили 1635 семей, Орехово-Зуевский - 1545, Богородский - 1419, Подольск - 1321, Сергиево-Посадский - 1248, Серпухов - 1112, Раменский - 1100, Коломна - 1087, Пушкинский - 1068, Дмитровский - 1042 семьи.

https://ria.ru/20230601/semi-1875613412.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), жилье