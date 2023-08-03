https://ria.ru/20230803/tver-1887916608.html

В Твери строят две школы на 1224 места по нацпроекту "Образование"

В Твери строят две школы на 1224 места по нацпроекту "Образование" - РИА Новости, 03.08.2023

В Твери строят две школы на 1224 места по нацпроекту "Образование"

В Твери ведется строительство двух школ на 1224 места по нацпроекту "Образование", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:39

2023-08-03T10:39

2023-08-03T10:39

тверская область

тверь

заволжский район

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 3 авг - РИА Новости. В Твери ведется строительство двух школ на 1224 места по нацпроекту "Образование", сообщает пресс-служба регионального правительства. Новая школа на 1224 места строится в Заволжском районе Твери, на улице Цветочная. "Губернатором региона Игорем Руденей поставлена задача – обеспечивать развитие социальной инфраструктурой в динамично строящихся микрорайонах в муниципалитетах Верхневолжья. Одним из таких объектов станет школа по улице Цветочная в Заволжском районе Твери", - отметили в пресс-службе. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 25%. По поручению главы региона увеличено число строителей – сейчас на площадке работает 230 специалистов. Полностью выполнены фундамент будущей школы, завершается устройство инженерных сетей и дренажа. Ведутся монолитные работы, бетонирование плиты малого бассейна, кладка стен, устройство опалубки перекрытия кровли и другие мероприятия. Вторая новая школа на 1224 места строится в микрорайоне "Южный" Твери. Параллельно со строительством организована закупка оборудования и мебели. Кроме того, в регионе построят школы на 100 мест в деревне Вахонино Конаковского округа, на 300 мест – в Максатихе, на 250 мест – в селе Дмитрова Гора, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230801/natsproekt-1887637581.html

тверь

заволжский район

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Артем Смирнов

тверь, заволжский район, игорь руденя