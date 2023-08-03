https://ria.ru/20230803/tver-1887916608.html
В Твери строят две школы на 1224 места по нацпроекту "Образование"
В Твери строят две школы на 1224 места по нацпроекту "Образование" - РИА Новости, 03.08.2023
В Твери строят две школы на 1224 места по нацпроекту "Образование"
В Твери ведется строительство двух школ на 1224 места по нацпроекту "Образование", сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:39
2023-08-03T10:39
2023-08-03T10:39
тверская область
тверь
заволжский район
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 3 авг - РИА Новости. В Твери ведется строительство двух школ на 1224 места по нацпроекту "Образование", сообщает пресс-служба регионального правительства. Новая школа на 1224 места строится в Заволжском районе Твери, на улице Цветочная. "Губернатором региона Игорем Руденей поставлена задача – обеспечивать развитие социальной инфраструктурой в динамично строящихся микрорайонах в муниципалитетах Верхневолжья. Одним из таких объектов станет школа по улице Цветочная в Заволжском районе Твери", - отметили в пресс-службе. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 25%. По поручению главы региона увеличено число строителей – сейчас на площадке работает 230 специалистов. Полностью выполнены фундамент будущей школы, завершается устройство инженерных сетей и дренажа. Ведутся монолитные работы, бетонирование плиты малого бассейна, кладка стен, устройство опалубки перекрытия кровли и другие мероприятия. Вторая новая школа на 1224 места строится в микрорайоне "Южный" Твери. Параллельно со строительством организована закупка оборудования и мебели. Кроме того, в регионе построят школы на 100 мест в деревне Вахонино Конаковского округа, на 300 мест – в Максатихе, на 250 мест – в селе Дмитрова Гора, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230801/natsproekt-1887637581.html
тверь
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тверь, заволжский район, игорь руденя
Тверская область, Тверь, Заволжский район, Игорь Руденя
ТВЕРЬ, 3 авг - РИА Новости. В Твери ведется строительство двух школ на 1224 места по нацпроекту "Образование", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новая школа на 1224 места строится в Заволжском районе
Твери, на улице Цветочная.
"Губернатором региона Игорем Руденей
поставлена задача – обеспечивать развитие социальной инфраструктурой в динамично строящихся микрорайонах в муниципалитетах Верхневолжья. Одним из таких объектов станет школа по улице Цветочная в Заволжском районе Твери", - отметили в пресс-службе.
В настоящее время строительная готовность объекта составляет 25%. По поручению главы региона увеличено число строителей – сейчас на площадке работает 230 специалистов.
Руденя поставил задачи по реализации в регионе нацпроекта "Здравоохранение"
Полностью выполнены фундамент будущей школы, завершается устройство инженерных сетей и дренажа. Ведутся монолитные работы, бетонирование плиты малого бассейна, кладка стен, устройство опалубки перекрытия кровли и другие мероприятия.
Вторая новая школа на 1224 места строится в микрорайоне "Южный" Твери. Параллельно со строительством организована закупка оборудования и мебели.
Кроме того, в регионе построят школы на 100 мест в деревне Вахонино Конаковского округа, на 300 мест – в Максатихе, на 250 мест – в селе Дмитрова Гора, пояснили в пресс-службе.