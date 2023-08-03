https://ria.ru/20230803/turtsiya-1888075192.html

В Турции назначили нового главу генштаба вооруженных сил

В Турции назначили нового главу генштаба вооруженных сил - РИА Новости, 03.08.2023

В Турции назначили нового главу генштаба вооруженных сил

Новым главой генерального штаба вооруженных сил Турции по итогам заседания Высшего военного совета стал Метин Гюрак, сообщило Управление по связям при... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T21:49

2023-08-03T21:49

2023-08-03T21:49

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

яшар гюлер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575025612_0:42:1000:605_1920x0_80_0_0_9e8e2041d7abc8a85011a1625cb3aef8.jpg

СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Новым главой генерального штаба вооруженных сил Турции по итогам заседания Высшего военного совета стал Метин Гюрак, сообщило Управление по связям при администрации президента. В заседании под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг впервые приняли участие новые члены кабмина, в том числе вице-президент Джевдет Йылмаз, министры обороны, юстиции, иностранных дел, внутренних дел, финансов и образования. После назначения бывшего главы генштаба Яшара Гюлера на пост министра обороны в конце мая должность оставалась вакантной, в качестве исполняющего обязанности выступал начальник сухопутных войск Муса Авсевер. "Генерал-лейтенант, командующий 2-й армией Метин Гюрак назначен новым главой генштаба ВС Турции", - сообщило управление в полученном РИА Новости пресс-релизе. Начальником сухопутных войск по итогам заседания назначен начальник второго генштаба Сельчук Байрактароглу, а начальником ВВС - генерал-лейтенант Зия Кадыоглу. Также по итогам заседания впервые в истории турецких ВС звание адмирала получила женщина - полковник ВМС Гёкчен Фырат, передает телеканал TRT. Прежние начальники сухопутных войск и ВВС отправлены на пенсию, говорится в сообщении. По итогам принятых на заседании решений, вступающих в силу с 30 августа, общее число генералов и адмиралов увеличится с 266 до 286.

https://ria.ru/20230803/otnosheniya-1887907551.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, яшар гюлер