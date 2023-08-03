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В Турции назначили нового главу генштаба вооруженных сил - РИА Новости, 03.08.2023
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21:49 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/turtsiya-1888075192.html
В Турции назначили нового главу генштаба вооруженных сил
В Турции назначили нового главу генштаба вооруженных сил - РИА Новости, 03.08.2023
В Турции назначили нового главу генштаба вооруженных сил
Новым главой генерального штаба вооруженных сил Турции по итогам заседания Высшего военного совета стал Метин Гюрак, сообщило Управление по связям при... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:49
2023-08-03T21:49
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
яшар гюлер
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СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Новым главой генерального штаба вооруженных сил Турции по итогам заседания Высшего военного совета стал Метин Гюрак, сообщило Управление по связям при администрации президента. В заседании под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг впервые приняли участие новые члены кабмина, в том числе вице-президент Джевдет Йылмаз, министры обороны, юстиции, иностранных дел, внутренних дел, финансов и образования. После назначения бывшего главы генштаба Яшара Гюлера на пост министра обороны в конце мая должность оставалась вакантной, в качестве исполняющего обязанности выступал начальник сухопутных войск Муса Авсевер. "Генерал-лейтенант, командующий 2-й армией Метин Гюрак назначен новым главой генштаба ВС Турции", - сообщило управление в полученном РИА Новости пресс-релизе. Начальником сухопутных войск по итогам заседания назначен начальник второго генштаба Сельчук Байрактароглу, а начальником ВВС - генерал-лейтенант Зия Кадыоглу. Также по итогам заседания впервые в истории турецких ВС звание адмирала получила женщина - полковник ВМС Гёкчен Фырат, передает телеканал TRT. Прежние начальники сухопутных войск и ВВС отправлены на пенсию, говорится в сообщении. По итогам принятых на заседании решений, вступающих в силу с 30 августа, общее число генералов и адмиралов увеличится с 266 до 286.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, яшар гюлер
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Яшар Гюлер
В Турции назначили нового главу генштаба вооруженных сил

Новым главой генштаба ВС Турции стал генерал Гюрак

© пресс-служба Минобороны Азербайджана | Перейти в медиабанкТурецкие военные
Турецкие военные
© пресс-служба Минобороны Азербайджана
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Турецкие военные. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 3 авг - РИА Новости. Новым главой генерального штаба вооруженных сил Турции по итогам заседания Высшего военного совета стал Метин Гюрак, сообщило Управление по связям при администрации президента.
В заседании под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг впервые приняли участие новые члены кабмина, в том числе вице-президент Джевдет Йылмаз, министры обороны, юстиции, иностранных дел, внутренних дел, финансов и образования.
После назначения бывшего главы генштаба Яшара Гюлера на пост министра обороны в конце мая должность оставалась вакантной, в качестве исполняющего обязанности выступал начальник сухопутных войск Муса Авсевер.
"Генерал-лейтенант, командующий 2-й армией Метин Гюрак назначен новым главой генштаба ВС Турции", - сообщило управление в полученном РИА Новости пресс-релизе.
Начальником сухопутных войск по итогам заседания назначен начальник второго генштаба Сельчук Байрактароглу, а начальником ВВС - генерал-лейтенант Зия Кадыоглу.
Также по итогам заседания впервые в истории турецких ВС звание адмирала получила женщина - полковник ВМС Гёкчен Фырат, передает телеканал TRT.
Прежние начальники сухопутных войск и ВВС отправлены на пенсию, говорится в сообщении. По итогам принятых на заседании решений, вступающих в силу с 30 августа, общее число генералов и адмиралов увеличится с 266 до 286.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Источник: попытки создать негатив в отношениях Турции и России тщетны
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В миреТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганЯшар Гюлер
 
 
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