https://ria.ru/20230803/turtsiya-1887961387.html

"Он ни при чем". Турки встали на защиту Путина в критическом вопросе

"Он ни при чем". Турки встали на защиту Путина в критическом вопросе - РИА Новости, 03.08.2023

"Он ни при чем". Турки встали на защиту Путина в критическом вопросе

Читатели Haber7 осудили попытки Запада обвинить президента России Владимира Путина в подготовке военного переворота в Нигере. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:02

2023-08-03T14:02

2023-08-03T15:48

в мире

россия

нигер

франция

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели Haber7 осудили попытки Запада обвинить президента России Владимира Путина в подготовке военного переворота в Нигере."Турция должна срочно начать оказывать поддержку Нигеру", — написал комментатор."ЕС и Франция получают значительные объемы урана, но платят при этом ничтожные суммы. А страна при всем изобилии сырья обречена влачить жалкое существование. Отныне этому грабительскому порядку пришел конец", — поддержал второй."Достаточно с африканцев, которых вы эксплуатировали", — заявил третий."США и Европа делают все это умышленно. <...> Цель — вызвать энергетический кризис в мире и поднять цены на энергоносители", — предположил читатель."США и ЕС лгут, думая, что мы идиоты", — резюмировали в дискуссии.Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не видели свидетельств вовлеченности России в текущую ситуацию в Нигере.

https://ria.ru/20230728/turtsiya-1886756538.html

https://ria.ru/20230803/germaniya-1887906675.html

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нигер

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в мире, россия, нигер, франция, владимир путин, евросоюз