https://ria.ru/20230803/turtsiya-1887961387.html
"Он ни при чем". Турки встали на защиту Путина в критическом вопросе
"Он ни при чем". Турки встали на защиту Путина в критическом вопросе - РИА Новости, 03.08.2023
"Он ни при чем". Турки встали на защиту Путина в критическом вопросе
Читатели Haber7 осудили попытки Запада обвинить президента России Владимира Путина в подготовке военного переворота в Нигере. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:02
2023-08-03T14:02
2023-08-03T15:48
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нигер
франция
владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Читатели Haber7 осудили попытки Запада обвинить президента России Владимира Путина в подготовке военного переворота в Нигере."Турция должна срочно начать оказывать поддержку Нигеру", — написал комментатор."ЕС и Франция получают значительные объемы урана, но платят при этом ничтожные суммы. А страна при всем изобилии сырья обречена влачить жалкое существование. Отныне этому грабительскому порядку пришел конец", — поддержал второй."Достаточно с африканцев, которых вы эксплуатировали", — заявил третий."США и Европа делают все это умышленно. <...> Цель — вызвать энергетический кризис в мире и поднять цены на энергоносители", — предположил читатель."США и ЕС лгут, думая, что мы идиоты", — резюмировали в дискуссии.Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не видели свидетельств вовлеченности России в текущую ситуацию в Нигере.
https://ria.ru/20230728/turtsiya-1886756538.html
https://ria.ru/20230803/germaniya-1887906675.html
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в мире, россия, нигер, франция, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Нигер, Франция, Владимир Путин, Евросоюз
"Он ни при чем". Турки встали на защиту Путина в критическом вопросе
Читатели Haber7 осудили Запад за попытку обвинить Путина в подготовке переворота в Нигере
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Читатели Haber7
осудили попытки Запада обвинить президента России Владимира Путина в подготовке военного переворота в Нигере.
"Турция должна срочно начать оказывать поддержку Нигеру", — написал комментатор.
"ЕС и Франция получают значительные объемы урана, но платят при этом ничтожные суммы. А страна при всем изобилии сырья обречена влачить жалкое существование. Отныне этому грабительскому порядку пришел конец", — поддержал второй.
"Достаточно с африканцев, которых вы эксплуатировали", — заявил третий.
"Путин видит это". Турки обличили хитрый замысел Запада против России
"США и Европа делают все это умышленно. <...> Цель — вызвать энергетический кризис в мире и поднять цены на энергоносители", — предположил читатель.
"США и ЕС лгут, думая, что мы идиоты", — резюмировали в дискуссии.
Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США не видели свидетельств вовлеченности России в текущую ситуацию в Нигере.
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