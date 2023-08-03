https://ria.ru/20230803/turtsiya-1887904832.html
В Турции не исключили подписания соглашений во время визита Путина
В Турции не исключили подписания соглашений во время визита Путина - РИА Новости, 03.08.2023
В Турции не исключили подписания соглашений во время визита Путина
Анкара не исключает подписания соглашений о сотрудничестве с Москвой в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, в том числе в... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T09:04
2023-08-03T09:04
2023-08-03T09:04
турция
россия
анкара (провинция)
владимир путин
дмитрий песков
политика
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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Анкара не исключает подписания соглашений о сотрудничестве с Москвой в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, в том числе в энергетической сфере, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Ранее канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что лидеры России и Турции договорились о предстоящем визите российского лидера в Турцию. Дата визита пока не уточнена. "Вполне вероятны", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности подписания соглашений о сотрудничестве в ходе визита. По словам источника, турецко-российские отношения охватывают широкий спектр, по всем направлениям есть плодотворное сотрудничество. "К визиту появится ясность, в каких сферах мы можем расширить наше сотрудничество, в каких усилить. Они (соглашения) возможны во многих сферах - от энергетического до сотрудничества в тушении лесных пожаров, эффективность чего мы видим в последний период", - сообщил собеседник агентства. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и Турции условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, местом возможной встречи не обязательно может стать Турция, но Эрдоган приглашает российского коллегу в свою страну.
https://ria.ru/20230802/vizit-1887768431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, анкара (провинция), владимир путин, дмитрий песков, политика
Турция, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика
В Турции не исключили подписания соглашений во время визита Путина
Анкара не исключает подписания соглашений в энергетике во время планируемого визита Путина
АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Анкара не исключает подписания соглашений о сотрудничестве с Москвой в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, в том числе в энергетической сфере, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Ранее канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что лидеры России и Турции договорились о предстоящем визите российского лидера в Турцию. Дата визита пока не уточнена.
"Вполне вероятны", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности подписания соглашений о сотрудничестве в ходе визита.
По словам источника, турецко-российские отношения охватывают широкий спектр, по всем направлениям есть плодотворное сотрудничество.
"К визиту появится ясность, в каких сферах мы можем расширить наше сотрудничество, в каких усилить. Они (соглашения) возможны во многих сферах - от энергетического до сотрудничества в тушении лесных пожаров, эффективность чего мы видим в последний период", - сообщил собеседник агентства.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и Турции условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, местом возможной встречи не обязательно может стать Турция, но Эрдоган приглашает российского коллегу в свою страну.
Путин согласился приехать в Турцию, утверждает канцелярия Эрдогана