https://ria.ru/20230803/turtsiya-1887904832.html

В Турции не исключили подписания соглашений во время визита Путина

В Турции не исключили подписания соглашений во время визита Путина - РИА Новости, 03.08.2023

В Турции не исключили подписания соглашений во время визита Путина

Анкара не исключает подписания соглашений о сотрудничестве с Москвой в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, в том числе в... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T09:04

2023-08-03T09:04

2023-08-03T09:04

турция

россия

анкара (провинция)

владимир путин

дмитрий песков

политика

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АНКАРА, 3 авг - РИА Новости. Анкара не исключает подписания соглашений о сотрудничестве с Москвой в ходе планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию, в том числе в энергетической сфере, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Ранее канцелярия президента Турции Тайипа Эрдогана сообщила, что лидеры России и Турции договорились о предстоящем визите российского лидера в Турцию. Дата визита пока не уточнена. "Вполне вероятны", - сообщил собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможности подписания соглашений о сотрудничестве в ходе визита. По словам источника, турецко-российские отношения охватывают широкий спектр, по всем направлениям есть плодотворное сотрудничество. "К визиту появится ясность, в каких сферах мы можем расширить наше сотрудничество, в каких усилить. Они (соглашения) возможны во многих сферах - от энергетического до сотрудничества в тушении лесных пожаров, эффективность чего мы видим в последний период", - сообщил собеседник агентства. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенты РФ и Турции условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, местом возможной встречи не обязательно может стать Турция, но Эрдоган приглашает российского коллегу в свою страну.

https://ria.ru/20230802/vizit-1887768431.html

турция

россия

анкара (провинция)

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, россия, анкара (провинция), владимир путин, дмитрий песков, политика