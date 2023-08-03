https://ria.ru/20230803/trump-1888084488.html
Суд решил не арестовывать Трампа
Суд решил не арестовывать Трампа - РИА Новости, 04.08.2023
Суд решил не арестовывать Трампа
Суд в Вашингтоне решил не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия, передает... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-03T23:36
2023-08-03T23:36
2023-08-04T00:19
арест трампа
в мире
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Суд в Вашингтоне решил не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия, передает корреспондент РИА Новости.Так, прокуратура не настаивала на аресте экс-главы Белого дома, указав, что с него необходимо взять обязательство о явке по вызову и соблюдении законов. Суд это требование поддержал, после чего сам Трамп согласился с выдвинутыми условиями, одно из которых — сдаться в случае вынесения обвинительного решения.Кроме того, бывшему президенту запретили обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.Трамп расценил произошедшее как политическое преследование и заявил о "печальном дне для Америки".Следующее заседание по этому делу назначили на 28 августа.Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Они попросили привлечь его к ответственности за: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Согласно новому заключению экс-главе Белого дома грозит более 50 лет тюрьмы.При этом ранее ему также предъявили обвинения по делу о нарушениях при хранении секретных документов, политику грозят десяти- и 20-летние сроки по каждому из эпизодов. Кроме того, политику вменили 34 эпизода (каждый с наказанием до четырех лет) по делу о фальсификации деловой документации.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как митингующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.
https://ria.ru/20230802/zakharova-1887704359.html
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арест трампа, в мире, дональд трамп, джо байден, сша
Арест Трампа, В мире, Дональд Трамп, Джо Байден, США
Суд решил не арестовывать Трампа
Суд в Вашингтоне не стал арестовывать Трампа по делу о штурме Капитолия в 2021 году
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Суд в Вашингтоне решил не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году и штурме Капитолия, передает корреспондент РИА Новости.
Так, прокуратура не настаивала на аресте экс-главы Белого дома, указав, что с него необходимо взять обязательство о явке по вызову и соблюдении законов.
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Суд это требование поддержал, после чего сам Трамп согласился с выдвинутыми условиями, одно из которых — сдаться в случае вынесения обвинительного решения.
Политик не раз подчеркивал, что не признает вины в инкриминируемых ему преступлениях. Он рассматривает выдвигаемые против него обвинения как попытку выбить его из президентской гонки в 2024 году. По результатам последних опросов, у Трампа есть все шансы стать кандидатом от Республиканской партии.
Кроме того, бывшему президенту запретили обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.
Трамп расценил произошедшее как политическое преследование и заявил о "печальном дне для Америки".
Следующее заседание по этому делу назначили на 28 августа.
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Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Они попросили привлечь его к ответственности за: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Согласно новому заключению экс-главе Белого дома грозит более 50 лет тюрьмы.
При этом ранее ему также предъявили обвинения по делу о нарушениях при хранении секретных документов, политику грозят десяти- и 20-летние сроки по каждому из эпизодов. Кроме того, политику вменили 34 эпизода (каждый с наказанием до четырех лет) по делу о фальсификации деловой документации.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как митингующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Джо Байдена
на президентских выборах. Впоследствии в США
произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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