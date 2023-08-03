Рейтинг@Mail.ru
Трампа отпустят под обязательство о явке - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 03.08.2023 (обновлено: 23:48 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/trump-1888084115.html
Трампа отпустят под обязательство о явке
Трампа отпустят под обязательство о явке - РИА Новости, 03.08.2023
Трампа отпустят под обязательство о явке
Суд в Вашингтоне решил не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, его отпустят под... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T23:30
2023-08-03T23:48
арест трампа
в мире
дональд трамп
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888064280_319:0:2754:1369_1920x0_80_0_0_efaf0f99c9f30e34d46454c77b58430e.jpg
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Суд в Вашингтоне решил не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, его отпустят под обязательство о явке, политик же обязался сдаться, если его признают виновным.Как передает корреспондент РИА Новости, прокуратура не настаивала на аресте Трампа, она указала, что с политика необходимо взять обязательство о явке по вызову и о соблюдении законов. Суд это требование поддержал, а Трамп согласился с выдвинутыми условиями. Одно из них - сдаться в случае вынесения обвинительного решения.Кроме того, Трампу запретили обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.
https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888064280_551:0:2364:1359_1920x0_80_0_0_26dab3a90cb757ac204f3f608b3c53af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арест трампа, в мире, дональд трамп, сша
Арест Трампа, В мире, Дональд Трамп, США
Трампа отпустят под обязательство о явке

По решению суда Трампа отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов

© AP Photo / Alex BrandonБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Суд в Вашингтоне решил не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, его отпустят под обязательство о явке, политик же обязался сдаться, если его признают виновным.
Как передает корреспондент РИА Новости, прокуратура не настаивала на аресте Трампа, она указала, что с политика необходимо взять обязательство о явке по вызову и о соблюдении законов. Суд это требование поддержал, а Трамп согласился с выдвинутыми условиями. Одно из них - сдаться в случае вынесения обвинительного решения.
Кроме того, Трампу запретили обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.
Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Трамп предположил, что его могут посадить более чем на 500 лет
2 августа, 23:42
 
Арест ТрампаВ миреДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала