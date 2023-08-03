https://ria.ru/20230803/trump-1888084115.html

Трампа отпустят под обязательство о явке

Трампа отпустят под обязательство о явке - РИА Новости, 03.08.2023

Трампа отпустят под обязательство о явке

Суд в Вашингтоне решил не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, его отпустят под... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T23:30

2023-08-03T23:30

2023-08-03T23:48

арест трампа

в мире

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Суд в Вашингтоне решил не арестовывать бывшего президента США Дональда Трампа по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, его отпустят под обязательство о явке, политик же обязался сдаться, если его признают виновным.Как передает корреспондент РИА Новости, прокуратура не настаивала на аресте Трампа, она указала, что с политика необходимо взять обязательство о явке по вызову и о соблюдении законов. Суд это требование поддержал, а Трамп согласился с выдвинутыми условиями. Одно из них - сдаться в случае вынесения обвинительного решения.Кроме того, Трампу запретили обсуждать детали дела с кем-либо, кроме своих юристов.Согласно обнародованному обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента за "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", "сговор против прав". Вмененные деяния Трамп якобы совершил, прибегнув к помощи шестерых неназванных сообщников.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме.Экс-президент подсчитал, что по всем выдвинутым против него обвинениям может отправиться в тюрьму на 561 год.

https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html

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арест трампа, в мире, дональд трамп, сша