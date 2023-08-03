https://ria.ru/20230803/trump-1888083874.html

Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия

Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия - РИА Новости, 03.08.2023

Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия

Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T23:26

2023-08-03T23:26

2023-08-03T23:30

арест трампа

в мире

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дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, передает корреспондент РИА Новости."Не виновен", — сказал экс-глава Белого дома, когда судья спросил о его позиции.Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Так, его могут привлечь к ответственности за: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Согласно новому заключению экс-президенту грозит более 50 лет тюрьмы.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как митингующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html

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арест трампа, в мире, сша, дональд трамп, джо байден