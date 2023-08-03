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Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия
Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия - РИА Новости, 03.08.2023
Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия
Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T23:26
2023-08-03T23:26
2023-08-03T23:30
арест трампа
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы 2020 года и штурме Капитолия, передает корреспондент РИА Новости."Не виновен", — сказал экс-глава Белого дома, когда судья спросил о его позиции.Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Так, его могут привлечь к ответственности за: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Согласно новому заключению экс-президенту грозит более 50 лет тюрьмы.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как митингующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.
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арест трампа, в мире, сша, дональд трамп, джо байден
Арест Трампа, В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия
Экс-президент Трамп не признал вину по делу о вмешательстве в выборы и штурме Капитолия