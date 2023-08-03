https://ria.ru/20230803/trump-1888077791.html
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне - РИА Новости, 03.08.2023
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне
Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд столичного округа Колумбия для участия в заседании по делу о штурме Капитолия в 2021 году, передает... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T22:22
2023-08-03T22:22
2023-08-03T22:58
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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд столичного округа Колумбия для участия в заседании по делу о штурме Капитолия в 2021 году, передает корреспондент РИА Новости.Он подъехал в сопровождении большого кортежа.Тем временем возле суда собрались десятки сторонников и противников экс-главы Белого дома. Одни призывают переизбрать его в следующем году, другие — посадить по всем обвинениям. Собравшиеся используют громкоговорители. По площади гуляют люди в изображающих тюремные робы костюмах, на некоторых — маски с лицом Трампа и парики.Многочисленные сотрудники полиции следят за тем, чтобы ситуация не вылилась в беспорядки. Непосредственно прилегающая к суду территория перекрыта.Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году.Так, его могут привлечь к ответственности за: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Согласно новому заключению экс-президенту грозит более 50 лет тюрьмы.При этом ранее ему также предъявили обвинения по делу о нарушениях при хранении секретных документов, политику грозят десяти- и 20-летние сроки по каждому из эпизодов. Кроме того, бывшему главе Белого дома вменили 34 эпизода (каждый с наказанием до четырех лет) по делу о фальсификации деловой документации.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как митингующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.
https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html
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в мире, вашингтон (штат), арест трампа, дональд трамп, джо байден, сша
В мире, Вашингтон (штат), Арест Трампа, Дональд Трамп, Джо Байден, США
Трамп прибыл на суд в Вашингтоне
Трамп прибыл в суд Вашингтона для участия в заседании по делу о штурме Капитолия
ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд столичного округа Колумбия для участия в заседании по делу о штурме Капитолия в 2021 году, передает корреспондент РИА Новости.
Он подъехал в сопровождении большого кортежа.
Сам политик не раз подчеркивал, что не признает вины по инкриминируемым ему преступлениям. Он рассматривает выдвигаемые против него обвинения как попытку выбить его из президентской гонки в 2024 году. По результатам последних опросов, у Трампа есть все шансы стать кандидатом от Республиканской партии.
Тем временем возле суда собрались десятки сторонников и противников экс-главы Белого дома. Одни призывают переизбрать его в следующем году, другие — посадить по всем обвинениям. Собравшиеся используют громкоговорители. По площади гуляют люди в изображающих тюремные робы костюмах, на некоторых — маски с лицом Трампа и парики.
Многочисленные сотрудники полиции следят за тем, чтобы ситуация не вылилась в беспорядки. Непосредственно прилегающая к суду территория перекрыта.
Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году.
Так, его могут привлечь к ответственности за: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Согласно новому заключению экс-президенту грозит более 50 лет тюрьмы.
Трамп предположил, что его могут посадить более чем на 500 лет
При этом ранее ему также предъявили обвинения по делу о нарушениях при хранении секретных документов, политику грозят десяти- и 20-летние сроки по каждому из эпизодов. Кроме того, бывшему главе Белого дома вменили 34 эпизода (каждый с наказанием до четырех лет) по делу о фальсификации деловой документации.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как митингующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Джо Байдена
на президентских выборах. Впоследствии в США
произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.
Захарова указала на "совпадение" из-за новых обвинений в адрес Трампа