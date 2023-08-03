https://ria.ru/20230803/trump-1888077791.html

Трамп прибыл на суд в Вашингтоне

Трамп прибыл на суд в Вашингтоне - РИА Новости, 03.08.2023

Трамп прибыл на суд в Вашингтоне

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд столичного округа Колумбия для участия в заседании по делу о штурме Капитолия в 2021 году, передает... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T22:22

2023-08-03T22:22

2023-08-03T22:58

в мире

вашингтон (штат)

арест трампа

дональд трамп

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп прибыл в суд столичного округа Колумбия для участия в заседании по делу о штурме Капитолия в 2021 году, передает корреспондент РИА Новости.Он подъехал в сопровождении большого кортежа.Тем временем возле суда собрались десятки сторонников и противников экс-главы Белого дома. Одни призывают переизбрать его в следующем году, другие — посадить по всем обвинениям. Собравшиеся используют громкоговорители. По площади гуляют люди в изображающих тюремные робы костюмах, на некоторых — маски с лицом Трампа и парики.Многочисленные сотрудники полиции следят за тем, чтобы ситуация не вылилась в беспорядки. Непосредственно прилегающая к суду территория перекрыта.Накануне большое жюри присяжных согласовало обвинительное заключение против Трампа по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году.Так, его могут привлечь к ответственности за: "сговор с целью обмана США", "сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры" и "сговор против прав". Согласно новому заключению экс-президенту грозит более 50 лет тюрьмы.При этом ранее ему также предъявили обвинения по делу о нарушениях при хранении секретных документов, политику грозят десяти- и 20-летние сроки по каждому из эпизодов. Кроме того, бывшему главе Белого дома вменили 34 эпизода (каждый с наказанием до четырех лет) по делу о фальсификации деловой документации.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще трое умерли по причинам, не связанным с насилием. После того как митингующих выдворили из здания, законодатели утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии в США произошли сотни арестов по обвинениям, связанным с участием в штурме.

https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html

https://ria.ru/20230802/zakharova-1887704359.html

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в мире, вашингтон (штат), арест трампа, дональд трамп, джо байден, сша