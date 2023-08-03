https://ria.ru/20230803/trump-1888056885.html

Трамп заявил, что для победы на выборах ему не хватает еще одного обвинения

Трамп заявил, что для победы на выборах ему не хватает еще одного обвинения - РИА Новости, 03.08.2023

Трамп заявил, что для победы на выборах ему не хватает еще одного обвинения

Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что для победы на предстоящих президентских выборах 2024 года ему не хватает еще одного... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T19:40

2023-08-03T19:40

2023-08-03T19:40

в мире

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

джо байден

германия

вивек рамасвами

арест трампа

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что для победы на предстоящих президентских выборах 2024 года ему не хватает еще одного обвинительного акта. "Мне нужен еще один обвинительный акт, чтобы обеспечить мое избрание!" - написал он в социальной сети Truth Social. Ранее он заявил, что генпрокурор США Меррик Гарланд по указанию президента Джо Байдена будет обвинять его в таком количестве преступлений, сколько можно выдумать. Конкурент Трампа и кандидат на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами, комментируя обвинения прокуратуры против бывшего главы государства, заявил, что американское правительство не доверяет народу в выборе своих лидеров. Как ожидается, в четверг Трамп приедет в Вашингтон для участия в судебном заседании по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Он неоднократно заявлял, что не признает вины, о чем, как ожидается, завтра вновь заявит в суде. Комментируя новые обвинения, Трамп назвал их "антиамериканской охотой на ведьм" и сравнил действия нынешних властей США с нацистской Германией.

https://ria.ru/20230802/trump-1887883721.html

сша

вашингтон (штат)

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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, германия, вивек рамасвами, арест трампа