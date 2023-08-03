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Трамп заявил, что для победы на выборах ему не хватает еще одного обвинения
Трамп заявил, что для победы на выборах ему не хватает еще одного обвинения - РИА Новости, 03.08.2023
Трамп заявил, что для победы на выборах ему не хватает еще одного обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что для победы на предстоящих президентских выборах 2024 года ему не хватает еще одного... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:40
2023-08-03T19:40
2023-08-03T19:40
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вивек рамасвами
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что для победы на предстоящих президентских выборах 2024 года ему не хватает еще одного обвинительного акта. "Мне нужен еще один обвинительный акт, чтобы обеспечить мое избрание!" - написал он в социальной сети Truth Social. Ранее он заявил, что генпрокурор США Меррик Гарланд по указанию президента Джо Байдена будет обвинять его в таком количестве преступлений, сколько можно выдумать. Конкурент Трампа и кандидат на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами, комментируя обвинения прокуратуры против бывшего главы государства, заявил, что американское правительство не доверяет народу в выборе своих лидеров. Как ожидается, в четверг Трамп приедет в Вашингтон для участия в судебном заседании по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Он неоднократно заявлял, что не признает вины, о чем, как ожидается, завтра вновь заявит в суде. Комментируя новые обвинения, Трамп назвал их "антиамериканской охотой на ведьм" и сравнил действия нынешних властей США с нацистской Германией.
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, германия, вивек рамасвами, арест трампа
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Германия, Вивек Рамасвами, Арест Трампа
Трамп заявил, что для победы на выборах ему не хватает еще одного обвинения
Трамп заявил, что для победы на выборах президента США ему не хватает еще одного обвинения