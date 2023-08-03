Воробьев: участок трассы М-12 "Москва-Казань" сдадут в сентябре досрочно
© Фото : Правительство Московской области/Константин СеменецПодмосковный участок трассы М-12 "Москва-Казань" сдадут в сентябре досрочно
© Фото : Правительство Московской области/Константин Семенец
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Участок трассы М-12 "Москва – Казань", проходящий через Подмосковье, сдадут досрочно в сентябре текущего года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Президент поставил задачу – целиком сдать дорогу до конца года. Мы свой участок сдадим досрочно – уже в сентябре. Первый участок открыли год назад – 22 км от ЦКАД до А-108 – и вывели транзит из Павловского Посада, Богородского и Орехово-Зуево. Также снизили нагрузку на магистрали М-7 "Волга" и Носовихинское шоссе, сократили в два раза время в пути", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
По данным губернатора, новая трасса пройдет через самые густонаселенные территории Подмосковья: Люберцы, Балашиху, Богородский, Электросталь, Павловский Посад и Орехово-Зуево.
Планируется досрочно, к 2025 году, построить развязку в Люберцах, которая свяжет Северо-Восточную хорду в Москве, М-12 и ЮЛУ. Еще две развязки появятся в Богородском – на пересечении с ЦКАДом и в Электроуглях на пересечении с Носовихинским шоссе. Также в планах у губернатора - развязка в Орехово-Зуево, которая свяжет М-12 с Большой Бетонкой.
Трасса М-12 "Москва – Казань" проходит через Подмосковье на протяжении 77 километров. Благодаря ей заметно сократится время в пути между Москвой, Московской, Владимирской, Нижегородской областями, республиками Чувашия и Татарстан. Например, из Москвы до Казани можно будет доехать за семь часов вместо 12, а до Нижнего Новгорода за четыре часа вместо шести, рассказал Воробьев.