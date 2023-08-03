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Воробьев: участок трассы М-12 "Москва-Казань" сдадут в сентябре досрочно - РИА Новости, 03.08.2023
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Новости Подмосковья
 
12:39 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/trassa-1887940399.html
Воробьев: участок трассы М-12 "Москва-Казань" сдадут в сентябре досрочно
Воробьев: участок трассы М-12 "Москва-Казань" сдадут в сентябре досрочно - РИА Новости, 03.08.2023
Воробьев: участок трассы М-12 "Москва-Казань" сдадут в сентябре досрочно
Участок трассы М-12 "Москва – Казань", проходящий через Подмосковье, сдадут досрочно в сентябре текущего года, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:39
2023-08-03T12:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Участок трассы М-12 "Москва – Казань", проходящий через Подмосковье, сдадут досрочно в сентябре текущего года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Президент поставил задачу – целиком сдать дорогу до конца года. Мы свой участок сдадим досрочно – уже в сентябре. Первый участок открыли год назад – 22 км от ЦКАД до А-108 – и вывели транзит из Павловского Посада, Богородского и Орехово-Зуево. Также снизили нагрузку на магистрали М-7 "Волга" и Носовихинское шоссе, сократили в два раза время в пути", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале. По данным губернатора, новая трасса пройдет через самые густонаселенные территории Подмосковья: Люберцы, Балашиху, Богородский, Электросталь, Павловский Посад и Орехово-Зуево. Планируется досрочно, к 2025 году, построить развязку в Люберцах, которая свяжет Северо-Восточную хорду в Москве, М-12 и ЮЛУ. Еще две развязки появятся в Богородском – на пересечении с ЦКАДом и в Электроуглях на пересечении с Носовихинским шоссе. Также в планах у губернатора - развязка в Орехово-Зуево, которая свяжет М-12 с Большой Бетонкой. Трасса М-12 "Москва – Казань" проходит через Подмосковье на протяжении 77 километров. Благодаря ей заметно сократится время в пути между Москвой, Московской, Владимирской, Нижегородской областями, республиками Чувашия и Татарстан. Например, из Москвы до Казани можно будет доехать за семь часов вместо 12, а до Нижнего Новгорода за четыре часа вместо шести, рассказал Воробьев.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев: участок трассы М-12 "Москва-Казань" сдадут в сентябре досрочно

© Фото : Правительство Московской области/Константин СеменецПодмосковный участок трассы М-12 "Москва-Казань" сдадут в сентябре досрочно
Подмосковный участок трассы М-12 Москва-Казань сдадут в сентябре досрочно - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : Правительство Московской области/Константин Семенец
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Участок трассы М-12 "Москва – Казань", проходящий через Подмосковье, сдадут досрочно в сентябре текущего года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Президент поставил задачу – целиком сдать дорогу до конца года. Мы свой участок сдадим досрочно – уже в сентябре. Первый участок открыли год назад – 22 км от ЦКАД до А-108 – и вывели транзит из Павловского Посада, Богородского и Орехово-Зуево. Также снизили нагрузку на магистрали М-7 "Волга" и Носовихинское шоссе, сократили в два раза время в пути", - отметил Воробьев в своем официальном Telegram-канале.
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По данным губернатора, новая трасса пройдет через самые густонаселенные территории Подмосковья: Люберцы, Балашиху, Богородский, Электросталь, Павловский Посад и Орехово-Зуево.
Планируется досрочно, к 2025 году, построить развязку в Люберцах, которая свяжет Северо-Восточную хорду в Москве, М-12 и ЮЛУ. Еще две развязки появятся в Богородском – на пересечении с ЦКАДом и в Электроуглях на пересечении с Носовихинским шоссе. Также в планах у губернатора - развязка в Орехово-Зуево, которая свяжет М-12 с Большой Бетонкой.
Трасса М-12 "Москва – Казань" проходит через Подмосковье на протяжении 77 километров. Благодаря ей заметно сократится время в пути между Москвой, Московской, Владимирской, Нижегородской областями, республиками Чувашия и Татарстан. Например, из Москвы до Казани можно будет доехать за семь часов вместо 12, а до Нижнего Новгорода за четыре часа вместо шести, рассказал Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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