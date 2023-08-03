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Власти Подмосковья запустили сервис для размещения бизнеса в жилых домах - РИА Новости, 03.08.2023
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Новости Подмосковья
 
15:39 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/torgovlya-1887993450.html
Власти Подмосковья запустили сервис для размещения бизнеса в жилых домах
Власти Подмосковья запустили сервис для размещения бизнеса в жилых домах - РИА Новости, 03.08.2023
Власти Подмосковья запустили сервис для размещения бизнеса в жилых домах
Сервис по поиску помещений, позволяющий предпринимателям подобрать место для размещения бизнеса на первом или втором этаже жилых домов, заработал в Московской... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:39
2023-08-03T15:39
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.Сервис по поиску помещений, позволяющий предпринимателям подобрать место для размещения бизнеса на первом или втором этаже жилых домов, заработал в Московской области. Об этом рассказала зампредседателя правительства региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360".Многоквартирные дома с возможностями локализации своего дела появились на инвестиционной карте. К проекту уже подключились крупнейшие российские застройщики "ПИК" и группа "Самолет".Отмечается, что в рамках сервиса предприниматели также смогут подать заявку на получение положенных мер поддержки.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Власти Подмосковья запустили сервис для размещения бизнеса в жилых домах

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительная площадка
Строительная площадка - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.Сервис по поиску помещений, позволяющий предпринимателям подобрать место для размещения бизнеса на первом или втором этаже жилых домов, заработал в Московской области. Об этом рассказала зампредседателя правительства региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360".
Многоквартирные дома с возможностями локализации своего дела появились на инвестиционной карте. К проекту уже подключились крупнейшие российские застройщики "ПИК" и группа "Самолет".
Отмечается, что в рамках сервиса предприниматели также смогут подать заявку на получение положенных мер поддержки.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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