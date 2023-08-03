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Власти Подмосковья запустили сервис для размещения бизнеса в жилых домах

Власти Подмосковья запустили сервис для размещения бизнеса в жилых домах - РИА Новости, 03.08.2023

Власти Подмосковья запустили сервис для размещения бизнеса в жилых домах

Сервис по поиску помещений, позволяющий предпринимателям подобрать место для размещения бизнеса на первом или втором этаже жилых домов, заработал в Московской... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:39

2023-08-03T15:39

2023-08-03T15:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.Сервис по поиску помещений, позволяющий предпринимателям подобрать место для размещения бизнеса на первом или втором этаже жилых домов, заработал в Московской области. Об этом рассказала зампредседателя правительства региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал "360".Многоквартирные дома с возможностями локализации своего дела появились на инвестиционной карте. К проекту уже подключились крупнейшие российские застройщики "ПИК" и группа "Самолет".Отмечается, что в рамках сервиса предприниматели также смогут подать заявку на получение положенных мер поддержки.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)