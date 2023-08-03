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В МИД КНР призвали США не организовывать поездку замглавы Тайваня - РИА Новости, 03.08.2023
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16:11 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/tayvan-1888002656.html
В МИД КНР призвали США не организовывать поездку замглавы Тайваня
В МИД КНР призвали США не организовывать поездку замглавы Тайваня - РИА Новости, 03.08.2023
В МИД КНР призвали США не организовывать поездку замглавы Тайваня
Китай призывает Вашингтон не организовывать транзитную поездку заместителя главы администрации Тайваня Лай Циндэ в США, будет пристально следить за ситуацией,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:11
2023-08-03T16:11
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
цай инвэнь
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай призывает Вашингтон не организовывать транзитную поездку заместителя главы администрации Тайваня Лай Циндэ в США, будет пристально следить за ситуацией, примет меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, заявило в четверг министерство иностранных дел КНР. Ранее заместитель министра иностранных дел Тайваня Юй Далэй заявил, что Лай Циндэ во время поездки в Парагвай на церемонию инаугурации избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи, транзитом посетит Нью-Йорк и Сан-Франциско. "Китай выступает категорически против любых форм взаимодействия между официальными лицами США и Тайваня, решительно против того, чтобы тайваньские сепаратисты под каким бы то ни было предлогом или причине ехали в США, решительно против того, чтобы США в какой бы то ни было форме поддерживали сторонников "независимости" Тайваня и их сепаратистских действий", - говорится в сообщении на сайте МИД. Отмечается, что Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, прекратить взаимодействие с официальными лицами Тайваня. "(Призываем) прекратить повышать уровень связей с Тайванем, прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам Тайваня, не следует организовывать "транзитную" поездку Лай Циндэ в США. Китай будет пристально следить за развитием ситуации, примет решительные и действенные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении. Ведомство также отметило, что у "независимости" Тайваня нет шанса, а любой акт сговора с внешними силами для обретения "независимости" обречен на провал. В апреле правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП) выдвинула председателя ДПП, замглавы администрации острова Лай Циндэ в качестве своего кандидата на выборах главы администрации острова, которые запланированы на январь 2024 года. Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь, которая занимала эту должность два срока подряд, больше не имеет права переизбираться. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20230802/kitay-1887778838.html
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в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, цай инвэнь
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Цай Инвэнь
В МИД КНР призвали США не организовывать поездку замглавы Тайваня

МИД КНР призвал Вашингтон не организовывать транзитную поездку замглавы Тайваня в США

© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай призывает Вашингтон не организовывать транзитную поездку заместителя главы администрации Тайваня Лай Циндэ в США, будет пристально следить за ситуацией, примет меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, заявило в четверг министерство иностранных дел КНР.
Ранее заместитель министра иностранных дел Тайваня Юй Далэй заявил, что Лай Циндэ во время поездки в Парагвай на церемонию инаугурации избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи, транзитом посетит Нью-Йорк и Сан-Франциско.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
В МИД Китая прокомментировали планы США по вооружению Тайваня
2 августа, 13:55
"Китай выступает категорически против любых форм взаимодействия между официальными лицами США и Тайваня, решительно против того, чтобы тайваньские сепаратисты под каким бы то ни было предлогом или причине ехали в США, решительно против того, чтобы США в какой бы то ни было форме поддерживали сторонников "независимости" Тайваня и их сепаратистских действий", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Отмечается, что Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, прекратить взаимодействие с официальными лицами Тайваня.
"(Призываем) прекратить повышать уровень связей с Тайванем, прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам Тайваня, не следует организовывать "транзитную" поездку Лай Циндэ в США. Китай будет пристально следить за развитием ситуации, примет решительные и действенные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.
Ведомство также отметило, что у "независимости" Тайваня нет шанса, а любой акт сговора с внешними силами для обретения "независимости" обречен на провал.
В апреле правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП) выдвинула председателя ДПП, замглавы администрации острова Лай Циндэ в качестве своего кандидата на выборах главы администрации острова, которые запланированы на январь 2024 года. Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь, которая занимала эту должность два срока подряд, больше не имеет права переизбираться.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Замглавы администрации Тайваня посетит Нью-Йорк
2 августа, 08:14
 
В миреТайваньКитайСШАНэнси ПелосиЦай Инвэнь
 
 
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