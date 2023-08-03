https://ria.ru/20230803/tayvan-1888002656.html

В МИД КНР призвали США не организовывать поездку замглавы Тайваня

В МИД КНР призвали США не организовывать поездку замглавы Тайваня - РИА Новости, 03.08.2023

В МИД КНР призвали США не организовывать поездку замглавы Тайваня

Китай призывает Вашингтон не организовывать транзитную поездку заместителя главы администрации Тайваня Лай Циндэ в США, будет пристально следить за ситуацией,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:11

2023-08-03T16:11

2023-08-03T16:11

в мире

тайвань

китай

сша

нэнси пелоси

цай инвэнь

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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Китай призывает Вашингтон не организовывать транзитную поездку заместителя главы администрации Тайваня Лай Циндэ в США, будет пристально следить за ситуацией, примет меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности, заявило в четверг министерство иностранных дел КНР. Ранее заместитель министра иностранных дел Тайваня Юй Далэй заявил, что Лай Циндэ во время поездки в Парагвай на церемонию инаугурации избранного президента Парагвая Сантьяго Пеньи, транзитом посетит Нью-Йорк и Сан-Франциско. "Китай выступает категорически против любых форм взаимодействия между официальными лицами США и Тайваня, решительно против того, чтобы тайваньские сепаратисты под каким бы то ни было предлогом или причине ехали в США, решительно против того, чтобы США в какой бы то ни было форме поддерживали сторонников "независимости" Тайваня и их сепаратистских действий", - говорится в сообщении на сайте МИД. Отмечается, что Китай призывает США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, прекратить взаимодействие с официальными лицами Тайваня. "(Призываем) прекратить повышать уровень связей с Тайванем, прекратить посылать ложные сигналы сепаратистским силам Тайваня, не следует организовывать "транзитную" поездку Лай Циндэ в США. Китай будет пристально следить за развитием ситуации, примет решительные и действенные меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении. Ведомство также отметило, что у "независимости" Тайваня нет шанса, а любой акт сговора с внешними силами для обретения "независимости" обречен на провал. В апреле правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП) выдвинула председателя ДПП, замглавы администрации острова Лай Циндэ в качестве своего кандидата на выборах главы администрации острова, которые запланированы на январь 2024 года. Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь, которая занимала эту должность два срока подряд, больше не имеет права переизбираться. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230802/kitay-1887778838.html

https://ria.ru/20230802/tayvan-1887716144.html

тайвань

китай

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, цай инвэнь