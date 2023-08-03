https://ria.ru/20230803/sud-1888052960.html
Байден заявил, что не будет следить за судебным заседанием по делу Трампа
Байден заявил, что не будет следить за судебным заседанием по делу Трампа - РИА Новости, 03.08.2023
Байден заявил, что не будет следить за судебным заседанием по делу Трампа
Президент США Джо Байден заявил, что не будет следить за ходом судебного заседания в четверг в рамках обвинения экс-главы государства Дональда Трампа. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:13
2023-08-03T19:13
2023-08-03T19:35
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не будет следить за ходом судебного заседания в четверг в рамках обвинения экс-главы государства Дональда Трампа. "Нет", - сообщил Байден журналисту телеканалу CNN, совершая велосипедную поездку в ходе своего отпуска в штате Делавэр, на вопрос о том, будет ли следить за ходом заседания по Трампу. Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения в отношении него, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Каждая из вменяемых экс-президенту статей предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 20 лет. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не признает вины, о чем, как ожидается, завтра вновь заявит в суде. Комментируя новые обвинения, Трамп назвал их "антиамериканской охотой на ведьм" и сравнил действия нынешних властей США с нацистской Германией.
https://ria.ru/20230730/vybory-1887144242.html
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в мире, сша, делавэр, германия, джо байден, дональд трамп, арест трампа
В мире, США, Делавэр, Германия, Джо Байден, Дональд Трамп, Арест Трампа
Байден заявил, что не будет следить за судебным заседанием по делу Трампа
Президент США Джо Байден заявил, что не будет следить за судебный заседанием Трампа