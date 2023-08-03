https://ria.ru/20230803/sud-1888052960.html

Байден заявил, что не будет следить за судебным заседанием по делу Трампа

Байден заявил, что не будет следить за судебным заседанием по делу Трампа - РИА Новости, 03.08.2023

Байден заявил, что не будет следить за судебным заседанием по делу Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что не будет следить за ходом судебного заседания в четверг в рамках обвинения экс-главы государства Дональда Трампа. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T19:13

2023-08-03T19:13

2023-08-03T19:35

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не будет следить за ходом судебного заседания в четверг в рамках обвинения экс-главы государства Дональда Трампа. "Нет", - сообщил Байден журналисту телеканалу CNN, совершая велосипедную поездку в ходе своего отпуска в штате Делавэр, на вопрос о том, будет ли следить за ходом заседания по Трампу. Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения в отношении него, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Каждая из вменяемых экс-президенту статей предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 20 лет. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не признает вины, о чем, как ожидается, завтра вновь заявит в суде. Комментируя новые обвинения, Трамп назвал их "антиамериканской охотой на ведьм" и сравнил действия нынешних властей США с нацистской Германией.

https://ria.ru/20230730/vybory-1887144242.html

https://ria.ru/20230803/tramp-1888045796.html

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