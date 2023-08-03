Рейтинг@Mail.ru
Байден заявил, что не будет следить за судебным заседанием по делу Трампа - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 03.08.2023 (обновлено: 19:35 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/sud-1888052960.html
Байден заявил, что не будет следить за судебным заседанием по делу Трампа
Байден заявил, что не будет следить за судебным заседанием по делу Трампа - РИА Новости, 03.08.2023
Байден заявил, что не будет следить за судебным заседанием по делу Трампа
Президент США Джо Байден заявил, что не будет следить за ходом судебного заседания в четверг в рамках обвинения экс-главы государства Дональда Трампа. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:13
2023-08-03T19:35
в мире
сша
делавэр
германия
джо байден
дональд трамп
арест трампа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не будет следить за ходом судебного заседания в четверг в рамках обвинения экс-главы государства Дональда Трампа. "Нет", - сообщил Байден журналисту телеканалу CNN, совершая велосипедную поездку в ходе своего отпуска в штате Делавэр, на вопрос о том, будет ли следить за ходом заседания по Трампу. Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения в отношении него, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года. Каждая из вменяемых экс-президенту статей предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 20 лет. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не признает вины, о чем, как ожидается, завтра вновь заявит в суде. Комментируя новые обвинения, Трамп назвал их "антиамериканской охотой на ведьм" и сравнил действия нынешних властей США с нацистской Германией.
https://ria.ru/20230730/vybory-1887144242.html
https://ria.ru/20230803/tramp-1888045796.html
сша
делавэр
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf4d1fbaf83689c964b6b0b33db81a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, делавэр, германия, джо байден, дональд трамп, арест трампа
В мире, США, Делавэр, Германия, Джо Байден, Дональд Трамп, Арест Трампа
Байден заявил, что не будет следить за судебным заседанием по делу Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что не будет следить за судебный заседанием Трампа

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не будет следить за ходом судебного заседания в четверг в рамках обвинения экс-главы государства Дональда Трампа.
"Нет", - сообщил Байден журналисту телеканалу CNN, совершая велосипедную поездку в ходе своего отпуска в штате Делавэр, на вопрос о том, будет ли следить за ходом заседания по Трампу.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Трамп усомнился в состоянии Байдена участвовать в выборах в 2024 году
30 июля, 04:21
Ожидается, что в четверг Трамп предстанет перед вашингтонским судом в связи с четырьмя новыми пунктами обвинения в отношении него, связанными со штурмом Капитолия в январе 2021 года.
Каждая из вменяемых экс-президенту статей предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 20 лет. Сам Трамп неоднократно заявлял, что не признает вины, о чем, как ожидается, завтра вновь заявит в суде. Комментируя новые обвинения, Трамп назвал их "антиамериканской охотой на ведьм" и сравнил действия нынешних властей США с нацистской Германией.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Трамп обвинил Байдена в выдумывании обвинений против него
Вчера, 18:45
 
В миреСШАДелавэрГерманияДжо БайденДональд ТрампАрест Трампа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала