https://ria.ru/20230803/srok-1887991626.html
В Курске дали срок уроженцу Новосибирска за подготовку к госизмене
В Курске дали срок уроженцу Новосибирска за подготовку к госизмене - РИА Новости, 03.08.2023
В Курске дали срок уроженцу Новосибирска за подготовку к госизмене
Курский областной суд приговорил 19-летнего парня из Новосибирска к 6 годам лишения свободы за подготовку к госизмене и покушение на пересечение государственной РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:31
2023-08-03T15:31
2023-08-03T15:31
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курск
курская область
новосибирск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 3 авг - РИА Новости. Курский областной суд приговорил 19-летнего парня из Новосибирска к 6 годам лишения свободы за подготовку к госизмене и покушение на пересечение государственной границы, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. "Курский областной суд признал Бердюгина Данила виновным в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год", — говорится в Telegram-канале пресс-службы. Бердюгина осудили по части 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ (приготовление к государственной измене) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ (покушение на пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения). Суд начал рассматривать дело 26 июля в закрытом режиме.
https://ria.ru/20230802/fsb-1887726033.html
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РИА Новости
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россия, курск, курская область, новосибирск, происшествия
Россия, Курск, Курская область, Новосибирск, Происшествия
В Курске дали срок уроженцу Новосибирска за подготовку к госизмене
Курский областной суд дал шесть лет уроженцу Новосибирска за подготовку к госизмене
ВОРОНЕЖ, 3 авг - РИА Новости.
Курский областной суд приговорил 19-летнего парня из Новосибирска к 6 годам лишения свободы за подготовку к госизмене и покушение на пересечение государственной границы, сообщили в объединенной пресс-службе
судебной системы Курской области.
"Курский областной суд признал Бердюгина Данила виновным в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год", — говорится в Telegram-канале пресс-службы.
Бердюгина осудили по части 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ (приготовление к государственной измене) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ (покушение на пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения).
Суд начал рассматривать дело 26 июля в закрытом режиме.
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