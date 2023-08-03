https://ria.ru/20230803/srok-1887991626.html

В Курске дали срок уроженцу Новосибирска за подготовку к госизмене

В Курске дали срок уроженцу Новосибирска за подготовку к госизмене - РИА Новости, 03.08.2023

В Курске дали срок уроженцу Новосибирска за подготовку к госизмене

Курский областной суд приговорил 19-летнего парня из Новосибирска к 6 годам лишения свободы за подготовку к госизмене и покушение на пересечение государственной РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:31

2023-08-03T15:31

2023-08-03T15:31

россия

курск

курская область

новосибирск

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 3 авг - РИА Новости. Курский областной суд приговорил 19-летнего парня из Новосибирска к 6 годам лишения свободы за подготовку к госизмене и покушение на пересечение государственной границы, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области. "Курский областной суд признал Бердюгина Данила виновным в инкриминируемых деяниях и по совокупности преступлений назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы в ИК строгого режима с ограничением свободы на 1 год", — говорится в Telegram-канале пресс-службы. Бердюгина осудили по части 1 статьи 30, статьи 275 УК РФ (приготовление к государственной измене) и части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 УК РФ (покушение на пересечение государственной границы Российской Федерации без надлежащего разрешения). Суд начал рассматривать дело 26 июля в закрытом режиме.

https://ria.ru/20230802/fsb-1887726033.html

россия

курск

курская область

новосибирск

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Екатерина Зайцева

россия, курск, курская область, новосибирск, происшествия