https://ria.ru/20230803/sport-1888000397.html
Во всех школах Приангарья откроют спортивные клубы до 2024 года
Во всех школах Приангарья откроют спортивные клубы до 2024 года - РИА Новости, 03.08.2023
Во всех школах Приангарья откроют спортивные клубы до 2024 года
До 2024 года во всех школах Иркутской области будут открыты спортивные клубы, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:03
2023-08-03T16:03
2023-08-03T16:03
иркутская область
иркутская область
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игорь кобзев
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ИРКУТСК, 3 авг - РИА Новости. До 2024 года во всех школах Иркутской области будут открыты спортивные клубы, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев. В Приангарье создано около 700 школьных спортивных клубов. Они открыты в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Занятия в клубах посещают более 180 тысяч школьников региона. "До 2024 года во всех общеобразовательных организациях Приангарья будут открыты спортивные клубы. Только за год их количество выросло в два раза", - сказал Кобзев. Он отметил, что наличие спортклуба является одним из обязательных условий участия школ в селах и малых городах в федеральном проекте "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", в рамках которого проводятся капитальные ремонты спортивных залов. Сейчас в Приангарье в профессиональных образовательных организациях работают 40 студенческих спортивных клубов и 195 спортивных секций, в которых занимаются более 10 тысяч человек, среди которых люди с ограниченными возможностями здоровья. Студенты и школьники активно занимаются баскетболом, волейболом, легкой атлетикой, настольным теннисом, самбо, греко-римской борьбой, спортивным ориентированием, футболом, шахматами, стрельбой, хоккеем, плаванием, а также военно-прикладными и национальными видами спорта. На базе клубов проводятся не только спортивные соревнования, но также мероприятия, популяризирующие здоровый образ жизни.
https://ria.ru/20230801/turizm-1887670459.html
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иркутская область, россия, игорь кобзев, владимир путин
Иркутская область, Иркутская область, Россия, Игорь Кобзев, Владимир Путин
Во всех школах Приангарья откроют спортивные клубы до 2024 года
Губернатор Кобзев: во всех школах Приангарья откроют спортивные клубы до 2024 года
ИРКУТСК, 3 авг - РИА Новости. До 2024 года во всех школах Иркутской области будут открыты спортивные клубы, сообщил журналистам губернатор Приангарья Игорь Кобзев.
В Приангарье создано около 700 школьных спортивных клубов. Они открыты в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина
по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Занятия в клубах посещают более 180 тысяч школьников региона.
"До 2024 года во всех общеобразовательных организациях Приангарья будут открыты спортивные клубы. Только за год их количество выросло в два раза", - сказал Кобзев.
Он отметил, что наличие спортклуба является одним из обязательных условий участия школ в селах и малых городах в федеральном проекте "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", в рамках которого проводятся капитальные ремонты спортивных залов.
Сейчас в Приангарье в профессиональных образовательных организациях работают 40 студенческих спортивных клубов и 195 спортивных секций, в которых занимаются более 10 тысяч человек, среди которых люди с ограниченными возможностями здоровья. Студенты и школьники активно занимаются баскетболом, волейболом, легкой атлетикой, настольным теннисом, самбо, греко-римской борьбой, спортивным ориентированием, футболом, шахматами, стрельбой, хоккеем, плаванием, а также военно-прикладными и национальными видами спорта.
На базе клубов проводятся не только спортивные соревнования, но также мероприятия, популяризирующие здоровый образ жизни.
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