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Женщины в белгородском селе готовят домашнюю еду для бойцов СВО - РИА Новости, 03.08.2023
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15:45 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887995135.html
Женщины в белгородском селе готовят домашнюю еду для бойцов СВО
Женщины в белгородском селе готовят домашнюю еду для бойцов СВО - РИА Новости, 03.08.2023
Женщины в белгородском селе готовят домашнюю еду для бойцов СВО
Жители белгородского приграничного села готовят вкусную домашнюю еду для военных, рассказали в пресс-службе регионального отделения Народного фронта. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:45
2023-08-03T15:45
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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Жители белгородского приграничного села готовят вкусную домашнюю еду для военных, рассказали в пресс-службе регионального отделения Народного фронта. Благодаря неравнодушным сельским женщинам солдаты ощущают тепло и заботу: белгородки практически ежедневно готовят горячие блюда, включая борщи, супы, мясо и выпечку, а также передают домашние яйца. "Эти семьи живут всего в километре от границы и сами каждый день слышат работу наших военных. Помогать бойцам для них стало частью жизни. Уже несколько месяцев они своими силами вносят вклад в победу. На передовой ребят кормят хорошо, но, согласитесь, домашнего борща и котлет хочется всегда", - отметили в Народном фронте. Активист Народного фронта Евгений Михайлюков рассказал РИА Новости, что три отважные женщины ежедневно создают на своей кухне незабываемый обед для бойцов. Несмотря на огромные порции блюд, они не знают слова "усталость". Наоборот, очень рады помочь, ведь для них солдаты как родные дети и внуки. Евгений рассказал, что военные очень благодарны жителям села за их труд и заботу. Он сам помогает женщинам с продуктами, уже привез свинину и домашнее куриное мясо, а через неделю доставит муку и масло для вкусных пирожков.
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60
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общество
Надежные люди, Общество
Женщины в белгородском селе готовят домашнюю еду для бойцов СВО

Женщины в приграничном белгородском селе готовят домашнюю еду для бойцов СВО

© Фото предоставил активист Народного фронта Евгений МихайлюковЖенщины в приграничном белгородском селе готовят еду для бойцов
Женщины в приграничном белгородском селе готовят еду для бойцов
© Фото предоставил активист Народного фронта Евгений Михайлюков
Женщины в приграничном белгородском селе готовят еду для бойцов
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Жители белгородского приграничного села готовят вкусную домашнюю еду для военных, рассказали в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.
Благодаря неравнодушным сельским женщинам солдаты ощущают тепло и заботу: белгородки практически ежедневно готовят горячие блюда, включая борщи, супы, мясо и выпечку, а также передают домашние яйца.
"Эти семьи живут всего в километре от границы и сами каждый день слышат работу наших военных. Помогать бойцам для них стало частью жизни. Уже несколько месяцев они своими силами вносят вклад в победу. На передовой ребят кормят хорошо, но, согласитесь, домашнего борща и котлет хочется всегда", - отметили в Народном фронте.
© Фото предоставил активист Народного фронта Евгений МихайлюковЖенщины в приграничном белгородском селе готовят еду для бойцов
Женщины в приграничном белгородском селе готовят еду для бойцов
Женщины в приграничном белгородском селе готовят еду для бойцов
© Фото предоставил активист Народного фронта Евгений Михайлюков
1 из 2
© Фото предоставил активист Народного фронта Евгений МихайлюковЖенщины в приграничном белгородском селе готовят еду для бойцов
Женщины в приграничном белгородском селе готовят еду для бойцов
Женщины в приграничном белгородском селе готовят еду для бойцов
© Фото предоставил активист Народного фронта Евгений Михайлюков
2 из 2
Женщины в приграничном белгородском селе готовят еду для бойцов
© Фото предоставил активист Народного фронта Евгений Михайлюков
1 из 2
Женщины в приграничном белгородском селе готовят еду для бойцов
© Фото предоставил активист Народного фронта Евгений Михайлюков
2 из 2
Активист Народного фронта Евгений Михайлюков рассказал РИА Новости, что три отважные женщины ежедневно создают на своей кухне незабываемый обед для бойцов. Несмотря на огромные порции блюд, они не знают слова "усталость". Наоборот, очень рады помочь, ведь для них солдаты как родные дети и внуки.
Евгений рассказал, что военные очень благодарны жителям села за их труд и заботу. Он сам помогает женщинам с продуктами, уже привез свинину и домашнее куриное мясо, а через неделю доставит муку и масло для вкусных пирожков.
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