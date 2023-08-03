https://ria.ru/20230803/spetsoperatsiya-1887995135.html

Женщины в белгородском селе готовят домашнюю еду для бойцов СВО

Женщины в белгородском селе готовят домашнюю еду для бойцов СВО - РИА Новости, 03.08.2023

Женщины в белгородском селе готовят домашнюю еду для бойцов СВО

Жители белгородского приграничного села готовят вкусную домашнюю еду для военных, рассказали в пресс-службе регионального отделения Народного фронта. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:45

2023-08-03T15:45

2023-08-03T15:45

надежные люди

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887993725_0:240:2560:1680_1920x0_80_0_0_bc0156a128e5738befa32df61c0b4420.jpg

БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Жители белгородского приграничного села готовят вкусную домашнюю еду для военных, рассказали в пресс-службе регионального отделения Народного фронта. Благодаря неравнодушным сельским женщинам солдаты ощущают тепло и заботу: белгородки практически ежедневно готовят горячие блюда, включая борщи, супы, мясо и выпечку, а также передают домашние яйца. "Эти семьи живут всего в километре от границы и сами каждый день слышат работу наших военных. Помогать бойцам для них стало частью жизни. Уже несколько месяцев они своими силами вносят вклад в победу. На передовой ребят кормят хорошо, но, согласитесь, домашнего борща и котлет хочется всегда", - отметили в Народном фронте. Активист Народного фронта Евгений Михайлюков рассказал РИА Новости, что три отважные женщины ежедневно создают на своей кухне незабываемый обед для бойцов. Несмотря на огромные порции блюд, они не знают слова "усталость". Наоборот, очень рады помочь, ведь для них солдаты как родные дети и внуки. Евгений рассказал, что военные очень благодарны жителям села за их труд и заботу. Он сам помогает женщинам с продуктами, уже привез свинину и домашнее куриное мясо, а через неделю доставит муку и масло для вкусных пирожков.

https://ria.ru/20230803/uaz-1887915774.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество