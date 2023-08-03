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Российские войска уничтожили до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска уничтожили до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 03.08.2023

Российские войска уничтожили до 30 военных ВСУ на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также гаубицу "Мста-Б",... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:10

2023-08-03T14:10

2023-08-03T14:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также гаубицу "Мста-Б", сообщило в четверг Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, в мире