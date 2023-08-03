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Глава Харьковской ВГА заявил о сложной гуманитарной ситуации в регионе - РИА Новости, 03.08.2023
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18:48 03.08.2023 (обновлено: 19:06 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/situatsiya-1888047159.html
Глава Харьковской ВГА заявил о сложной гуманитарной ситуации в регионе
Глава Харьковской ВГА заявил о сложной гуманитарной ситуации в регионе - РИА Новости, 03.08.2023
Глава Харьковской ВГА заявил о сложной гуманитарной ситуации в регионе
Порядка 11-12 населенных пунктов Харьковской области находятся в так называемой серой зоне, гуманитарная ситуация там сложная — нет электричества и... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:48
2023-08-03T19:06
харьковская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Порядка 11-12 населенных пунктов Харьковской области находятся в так называемой серой зоне, гуманитарная ситуация там сложная — нет электричества и газоснабжения, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев. "Серая зона у нас порядка 11-12 населенных пунктов… Мы туда не имеем по факту доступа, там буферная зона, и она постоянно меняется", — сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, в этих населенных пунктах нет электроснабжения и газа, а разрушенная инфраструктура не позволяет восстановить снабжение — учитывая оперативную обстановку там. "Люди везде живут… Туда заходят вражеские диверсионно-разведывательные группы… Люди там находятся в опасности, не дай Бог там оказаться кому-то с российским номером в телефоне", — рассказал Ганчев. По его словам, диверсанты заходят в серую зону регулярно, последний раз — на прошлой неделе.
https://ria.ru/20230803/pozitsii-1887965159.html
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харьковская область, ситуация в днр и лнр
Харьковская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Глава Харьковской ВГА заявил о сложной гуманитарной ситуации в регионе

Глава Харьковской ВГА Ганчев: гуманитарная ситуация в так называемой серой зоне сложная

© Фото : Виталий КовальчукНаселенный пункт
Населенный пункт - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© Фото : Виталий Ковальчук
Населенный пункт. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Порядка 11-12 населенных пунктов Харьковской области находятся в так называемой серой зоне, гуманитарная ситуация там сложная — нет электричества и газоснабжения, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Серая зона у нас порядка 11-12 населенных пунктов… Мы туда не имеем по факту доступа, там буферная зона, и она постоянно меняется", — сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, в этих населенных пунктах нет электроснабжения и газа, а разрушенная инфраструктура не позволяет восстановить снабжение — учитывая оперативную обстановку там.
"Люди везде живут… Туда заходят вражеские диверсионно-разведывательные группы… Люди там находятся в опасности, не дай Бог там оказаться кому-то с российским номером в телефоне", — рассказал Ганчев.
По его словам, диверсанты заходят в серую зону регулярно, последний раз — на прошлой неделе.
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