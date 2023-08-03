https://ria.ru/20230803/situatsiya-1888047159.html

Глава Харьковской ВГА заявил о сложной гуманитарной ситуации в регионе

Глава Харьковской ВГА заявил о сложной гуманитарной ситуации в регионе - РИА Новости, 03.08.2023

Глава Харьковской ВГА заявил о сложной гуманитарной ситуации в регионе

Порядка 11-12 населенных пунктов Харьковской области находятся в так называемой серой зоне, гуманитарная ситуация там сложная — нет электричества и... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T18:48

2023-08-03T18:48

2023-08-03T19:06

харьковская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Порядка 11-12 населенных пунктов Харьковской области находятся в так называемой серой зоне, гуманитарная ситуация там сложная — нет электричества и газоснабжения, заявил глава администрации региона Виталий Ганчев. "Серая зона у нас порядка 11-12 населенных пунктов… Мы туда не имеем по факту доступа, там буферная зона, и она постоянно меняется", — сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, в этих населенных пунктах нет электроснабжения и газа, а разрушенная инфраструктура не позволяет восстановить снабжение — учитывая оперативную обстановку там. "Люди везде живут… Туда заходят вражеские диверсионно-разведывательные группы… Люди там находятся в опасности, не дай Бог там оказаться кому-то с российским номером в телефоне", — рассказал Ганчев. По его словам, диверсанты заходят в серую зону регулярно, последний раз — на прошлой неделе.

https://ria.ru/20230803/pozitsii-1887965159.html

https://ria.ru/20230803/kharkov-1888019302.html

харьковская область

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харьковская область, ситуация в днр и лнр