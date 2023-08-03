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В США военного моряка задержали за шпионаж в пользу Китая
В США военного моряка задержали за шпионаж в пользу Китая - РИА Новости, 03.08.2023
В США военного моряка задержали за шпионаж в пользу Китая
Правоохранительные органы США задержали американского военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщило министерство юстиции. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:43
2023-08-03T21:43
2023-08-03T21:43
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы США задержали американского военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщило министерство юстиции. Оно утверждает, что 26-летний Томас Жао с августа 2021 года по май 2023 года передавал китайской разведке "военную информацию, фото- и видеоматериалы" за вознаграждение порядка 15 тысяч долларов. Моряк, в частности, украл планы военно-морских учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, чертежи радиолокационной системы, данные об охране одной из баз американских ВМС, утверждает обвинение. Жао предъявлены обвинения в сговоре и получении взятки должностным лицом с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы по каждому из двух пунктов.
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в мире, сша, китай
В США военного моряка задержали за шпионаж в пользу Китая
В США задержали 26-летнего военного моряка, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Правоохранительные органы США задержали американского военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщило министерство юстиции.
Оно утверждает, что 26-летний Томас Жао с августа 2021 года по май 2023 года передавал китайской разведке "военную информацию, фото- и видеоматериалы" за вознаграждение порядка 15 тысяч долларов.
Моряк, в частности, украл планы военно-морских учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, чертежи радиолокационной системы, данные об охране одной из баз американских ВМС, утверждает обвинение.
Жао предъявлены обвинения в сговоре и получении взятки должностным лицом с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы по каждому из двух пунктов.
Китай заинтересован в стабильных и здоровых отношениях с США, заявил посол