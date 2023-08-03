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Все белгородские школы готовятся к очной работе, заявил Гладков
Все белгородские школы готовятся к очной работе, заявил Гладков - РИА Новости, 03.08.2023
Все белгородские школы готовятся к очной работе, заявил Гладков
Все школы в Белгородской области готовятся к работе в очном режиме, однако все решения будут приниматься по согласованию с учителями и родителями, сообщил... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T13:42
2023-08-03T13:42
2023-08-03T13:42
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Все школы в Белгородской области готовятся к работе в очном режиме, однако все решения будут приниматься по согласованию с учителями и родителями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте". "Мы готовим все учебные учреждения региона к очному режиму работы. Еще раз подчеркну - готовим", - написал Гладков. Он уточнил, что на сегодняшний день по решению оперштаба к очному и смешанному формату допускаются не все образовательные учреждения, а только те, которые находятся вне 20-километровой приграничной зоны. Но для этого в каждой школе, детском саду, техникуме должны быть выполнены требования по оборудованию укрытий, по навыкам оказания первой помощи у персонала, а также общей антитеррористической безопасности. "Но самое главное — ни одно учреждение не вернется к очной работе без письменных согласий родителей и педагогического состава", - подчеркнул губернатор. Он рассказал, что до 25 августа для всех родителей проведут собрания, где пройдет знакомство с обновлённой системой безопасности. За неделю до начала учебного года пройдет ещё одно заседание оперативного штаба, где главы районов и округов отчитаются о готовности каждого детского сада и школы. Тогда же и будет приниматься окончательное решение по формату работы каждого образовательного учреждения.
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вячеслав гладков
Белгородская область, Вячеслав Гладков
Все белгородские школы готовятся к очной работе, заявил Гладков
Губернатор Гладков: все школы в Белгородской области готовятся к работе в очном режиме
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости.
Все школы в Белгородской области готовятся к работе в очном режиме, однако все решения будут приниматься по согласованию с учителями и родителями, сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
.
«
"Мы готовим все учебные учреждения региона к очному режиму работы. Еще раз подчеркну - готовим", - написал Гладков.
Он уточнил, что на сегодняшний день по решению оперштаба к очному и смешанному формату допускаются не все образовательные учреждения, а только те, которые находятся вне 20-километровой приграничной зоны. Но для этого в каждой школе, детском саду, техникуме должны быть выполнены требования по оборудованию укрытий, по навыкам оказания первой помощи у персонала, а также общей антитеррористической безопасности. "Но самое главное — ни одно учреждение не вернется к очной работе без письменных согласий родителей и педагогического состава", - подчеркнул губернатор.
Он рассказал, что до 25 августа для всех родителей проведут собрания, где пройдет знакомство с обновлённой системой безопасности. За неделю до начала учебного года пройдет ещё одно заседание оперативного штаба, где главы районов и округов отчитаются о готовности каждого детского сада и школы. Тогда же и будет приниматься окончательное решение по формату работы каждого образовательного учреждения.
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