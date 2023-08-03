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Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции последствия отмены зерновой сделки
Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции последствия отмены зерновой сделки - РИА Новости, 03.08.2023
Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции последствия отмены зерновой сделки
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:26
2023-08-03T19:26
2023-08-03T19:26
россия
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в мире
зерновая сделка
сергей вершинин
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия после ее завершения, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия после ее завершения на фоне невыполнения Меморандума Россия – ООН по нормализации поставок отечественной сельхозпродукции на мировые рынки", - говорится в сообщении дипведомства о телефонном разговоре замглавы российского МИД с коллегой из Турции.
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
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россия, турция, в мире, зерновая сделка, сергей вершинин, оон
Россия, Турция, В мире, Зерновая сделка, Сергей Вершинин, ООН
Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции последствия отмены зерновой сделки
Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции Акчапаром последствия отмены зерновой сделки