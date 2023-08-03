https://ria.ru/20230803/sdelka-1888055182.html

Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции последствия отмены зерновой сделки

Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции последствия отмены зерновой сделки - РИА Новости, 03.08.2023

Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции последствия отмены зерновой сделки

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T19:26

2023-08-03T19:26

2023-08-03T19:26

россия

турция

в мире

зерновая сделка

сергей вершинин

оон

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия после ее завершения, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия после ее завершения на фоне невыполнения Меморандума Россия – ООН по нормализации поставок отечественной сельхозпродукции на мировые рынки", - говорится в сообщении дипведомства о телефонном разговоре замглавы российского МИД с коллегой из Турции.

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

россия

турция

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россия, турция, в мире, зерновая сделка, сергей вершинин, оон