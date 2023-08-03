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Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции последствия отмены зерновой сделки - РИА Новости, 03.08.2023
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19:26 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/sdelka-1888055182.html
Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции последствия отмены зерновой сделки
Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции последствия отмены зерновой сделки - РИА Новости, 03.08.2023
Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции последствия отмены зерновой сделки
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T19:26
2023-08-03T19:26
россия
турция
в мире
зерновая сделка
сергей вершинин
оон
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия после ее завершения, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия после ее завершения на фоне невыполнения Меморандума Россия – ООН по нормализации поставок отечественной сельхозпродукции на мировые рынки", - говорится в сообщении дипведомства о телефонном разговоре замглавы российского МИД с коллегой из Турции.
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россия, турция, в мире, зерновая сделка, сергей вершинин, оон
Россия, Турция, В мире, Зерновая сделка, Сергей Вершинин, ООН
Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции последствия отмены зерновой сделки

Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции Акчапаром последствия отмены зерновой сделки

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка на полях в Краснодарском крае
Уборка на полях в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка на полях в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия после ее завершения, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия после ее завершения на фоне невыполнения Меморандума Россия – ООН по нормализации поставок отечественной сельхозпродукции на мировые рынки", - говорится в сообщении дипведомства о телефонном разговоре замглавы российского МИД с коллегой из Турции.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки
21 июля, 08:00
 
РоссияТурцияВ миреЗерновая сделкаСергей ВершининООН
 
 
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