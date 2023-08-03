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ЕС опубликовал новый список санкций против Белоруссии - РИА Новости, 03.08.2023
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16:18 03.08.2023 (обновлено: 16:44 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/sanktsii-1888005598.html
ЕС опубликовал новый список санкций против Белоруссии
ЕС опубликовал новый список санкций против Белоруссии - РИА Новости, 03.08.2023
ЕС опубликовал новый список санкций против Белоруссии
ЕС в четверг опубликовал в официальном журнале новый список санкций против Белоруссии. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:18
2023-08-03T16:44
белоруссия
евросоюз
санкции ес в отношении белоруссии
политика
санкции
в мире
украина
еврокомиссия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ЕС в четверг опубликовал в официальном журнале новый список санкций против Белоруссии.Пакет включает санкции в отношении 38 физических и трех юридических лиц. По данным документа, санкции введены из-за ситуации в стране, а также из-за участия Белоруссии в российской спецоперации на Украине.Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, а также товаров для использования в сфере авиации и космоса. Евросоюз расширил также санкции против Белоруссии и ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию.Издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов ранее сообщало, что новые санкции ЕС против Белоруссии будут включать 38 физических лиц и три организации, под ограничения попадут товары двойного назначения, такие как дроны, компьютеры и авиазапчасти.
https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886414560.html
https://ria.ru/20230803/eksport-1887977592.html
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белоруссия, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии, политика, санкции, в мире, украина, еврокомиссия, politico
Белоруссия, Евросоюз, Санкции ЕС в отношении Белоруссии, Политика, Санкции, В мире, Украина, Еврокомиссия, Politico
ЕС опубликовал новый список санкций против Белоруссии

ЕС опубликовал список санкций против против ряда физических и юридических лиц Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги Евросоюза . Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ЕС в четверг опубликовал в официальном журнале новый список санкций против Белоруссии.
Пакет включает санкции в отношении 38 физических и трех юридических лиц. По данным документа, санкции введены из-за ситуации в стране, а также из-за участия Белоруссии в российской спецоперации на Украине.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
Источник раскрыл, когда ЕС может опубликовать санкции против Белоруссии
26 июля, 16:01
Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, а также товаров для использования в сфере авиации и космоса. Евросоюз расширил также санкции против Белоруссии и ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию.
Издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов ранее сообщало, что новые санкции ЕС против Белоруссии будут включать 38 физических лиц и три организации, под ограничения попадут товары двойного назначения, такие как дроны, компьютеры и авиазапчасти.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
ЕС ввел запрет на экспорт оружия и боеприпасов в Белоруссию
Вчера, 14:47
 
БелоруссияЕвросоюзСанкции ЕС в отношении БелоруссииПолитикаСанкцииВ миреУкраинаЕврокомиссияPolitico
 
 
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