https://ria.ru/20230803/sanktsii-1888005598.html
ЕС опубликовал новый список санкций против Белоруссии
ЕС опубликовал новый список санкций против Белоруссии - РИА Новости, 03.08.2023
ЕС опубликовал новый список санкций против Белоруссии
ЕС в четверг опубликовал в официальном журнале новый список санкций против Белоруссии. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:18
2023-08-03T16:18
2023-08-03T16:44
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политика
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ЕС в четверг опубликовал в официальном журнале новый список санкций против Белоруссии.Пакет включает санкции в отношении 38 физических и трех юридических лиц. По данным документа, санкции введены из-за ситуации в стране, а также из-за участия Белоруссии в российской спецоперации на Украине.Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, а также товаров для использования в сфере авиации и космоса. Евросоюз расширил также санкции против Белоруссии и ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию.Издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов ранее сообщало, что новые санкции ЕС против Белоруссии будут включать 38 физических лиц и три организации, под ограничения попадут товары двойного назначения, такие как дроны, компьютеры и авиазапчасти.
https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886414560.html
https://ria.ru/20230803/eksport-1887977592.html
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Белоруссия, Евросоюз, Санкции ЕС в отношении Белоруссии, Политика, Санкции, В мире, Украина, Еврокомиссия, Politico
ЕС опубликовал новый список санкций против Белоруссии
ЕС опубликовал список санкций против против ряда физических и юридических лиц Белоруссии