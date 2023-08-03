https://ria.ru/20230803/sanktsii-1888005598.html

ЕС опубликовал новый список санкций против Белоруссии

ЕС опубликовал новый список санкций против Белоруссии - РИА Новости, 03.08.2023

ЕС опубликовал новый список санкций против Белоруссии

ЕС в четверг опубликовал в официальном журнале новый список санкций против Белоруссии. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:18

2023-08-03T16:18

2023-08-03T16:44

белоруссия

евросоюз

санкции ес в отношении белоруссии

политика

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в мире

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еврокомиссия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ЕС в четверг опубликовал в официальном журнале новый список санкций против Белоруссии.Пакет включает санкции в отношении 38 физических и трех юридических лиц. По данным документа, санкции введены из-за ситуации в стране, а также из-за участия Белоруссии в российской спецоперации на Украине.Ранее Еврокомиссия сообщила, что ЕС ввел запрет на экспорт в Белоруссию оружия и боеприпасов, а также товаров для использования в сфере авиации и космоса. Евросоюз расширил также санкции против Белоруссии и ввел запрет на экспорт в страну товаров и технологий, способствующих ее военному и технологическому совершенствованию.Издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов ранее сообщало, что новые санкции ЕС против Белоруссии будут включать 38 физических лиц и три организации, под ограничения попадут товары двойного назначения, такие как дроны, компьютеры и авиазапчасти.

https://ria.ru/20230726/sanktsii-1886414560.html

https://ria.ru/20230803/eksport-1887977592.html

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белоруссия, евросоюз, санкции ес в отношении белоруссии, политика, санкции, в мире, украина, еврокомиссия, politico