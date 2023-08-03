https://ria.ru/20230803/samolet-1888047449.html

Самолет президента Польши вернулся из Гдыни в Варшаву из-за непогоды

Самолет президента Польши вернулся из Гдыни в Варшаву из-за непогоды - РИА Новости, 03.08.2023

Самолет президента Польши вернулся из Гдыни в Варшаву из-за непогоды

Самолет с президентом Польши на борту несколько раз пытался совершить посадку в Гдыне, но из-за погодных условий не смог этого сделать и вернулся в Варшаву,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T18:50

2023-08-03T18:50

2023-08-03T18:50

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ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Самолет с президентом Польши на борту несколько раз пытался совершить посадку в Гдыне, но из-за погодных условий не смог этого сделать и вернулся в Варшаву, проинформировал глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера. Президент Анджей Дуда должен был сегодня посетить центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне. "К сожалению, погодные условия над аэропортом Косаково в Гдыне сильно ухудшились. После четырех заходов на посадку по решению пилота самолёт вернулся в Варшаву из-за погодных условий", - сообщил глава бюро. По данным Бюро национальной безопасности, "президент должен был ознакомиться с оценкой текущей ситуации в Балтийском море, в том числе в связи с начавшимися учениями ВМФ России", - говорится в сообщении. Как ожидается, визит президента состоится в ближайшее время. Как сообщило в среду Минобороны РФ, в Балтийском море начались учения "Океанский щит-2023" с участием более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, а также 30 летательных аппаратов и около 6 тысяч военнослужащих. Цель маневров - проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками. Минобороны Польши заявило, что пристально наблюдает за этими учениями, поддерживая связь с партнерами по НАТО.

https://ria.ru/20230712/sovet-1883653174.html

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в мире, польша, варшава, анджей дуда, вмф рф, нато