https://ria.ru/20230803/samolet-1888047449.html
Самолет президента Польши вернулся из Гдыни в Варшаву из-за непогоды
Самолет президента Польши вернулся из Гдыни в Варшаву из-за непогоды - РИА Новости, 03.08.2023
Самолет президента Польши вернулся из Гдыни в Варшаву из-за непогоды
Самолет с президентом Польши на борту несколько раз пытался совершить посадку в Гдыне, но из-за погодных условий не смог этого сделать и вернулся в Варшаву,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T18:50
2023-08-03T18:50
2023-08-03T18:50
в мире
польша
варшава
анджей дуда
вмф рф
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_0:0:2132:1199_1920x0_80_0_0_7f035e9b45a084ad8125136f60a3f126.jpg
ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Самолет с президентом Польши на борту несколько раз пытался совершить посадку в Гдыне, но из-за погодных условий не смог этого сделать и вернулся в Варшаву, проинформировал глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера. Президент Анджей Дуда должен был сегодня посетить центр морских операций и 3-ю флотилию кораблей в Гдыне. "К сожалению, погодные условия над аэропортом Косаково в Гдыне сильно ухудшились. После четырех заходов на посадку по решению пилота самолёт вернулся в Варшаву из-за погодных условий", - сообщил глава бюро. По данным Бюро национальной безопасности, "президент должен был ознакомиться с оценкой текущей ситуации в Балтийском море, в том числе в связи с начавшимися учениями ВМФ России", - говорится в сообщении. Как ожидается, визит президента состоится в ближайшее время. Как сообщило в среду Минобороны РФ, в Балтийском море начались учения "Океанский щит-2023" с участием более 30 боевых кораблей и катеров ВМФ России, а также 30 летательных аппаратов и около 6 тысяч военнослужащих. Цель маневров - проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации в оперативно важном районе и слаженность работы штабов различного уровня по управлению войсками. Минобороны Польши заявило, что пристально наблюдает за этими учениями, поддерживая связь с партнерами по НАТО.
https://ria.ru/20230712/sovet-1883653174.html
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587553762_188:0:2119:1448_1920x0_80_0_0_217af0549190d126955db30041193434.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, анджей дуда, вмф рф, нато
В мире, Польша, Варшава, Анджей Дуда, ВМФ РФ, НАТО
Самолет президента Польши вернулся из Гдыни в Варшаву из-за непогоды
Президент Польши Дуда не смог приземлиться в Гдыне из-за непогоды и вернулся в Варшаву