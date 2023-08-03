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МИД ввел квоты на численность дипперсонала Румынии в России - РИА Новости, 03.08.2023
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16:45 03.08.2023 (обновлено: 17:29 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/rumyniya-1888014961.html
МИД ввел квоты на численность дипперсонала Румынии в России
МИД ввел квоты на численность дипперсонала Румынии в России - РИА Новости, 03.08.2023
МИД ввел квоты на численность дипперсонала Румынии в России
Россия в качестве ответных мер ввела квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии, сообщается на сайте министерства... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T16:45
2023-08-03T17:29
россия
румыния
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
евросоюз
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия в качестве ответных мер ввела квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии, сообщается на сайте министерства иностранных дел."Временный поверенный в делах Румынии в России Космин Константин Ионицэ был вызван в МИД, где ему была вручена нота о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в качестве симметричных ответных мер на ограничения, касающиеся посольства России в Бухаресте и Генерального консульства в Констанце", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, румынские власти последовательно проводят недружественную политику в отношении Москвы, создавая искусственные и ничем не обоснованные препятствия для работы российских дипломатов в республике."Министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации", — добавили в МИД.В начале июля 40 сотрудников посольства России в Бухаресте покинули страну из-за решения властей сократить российское диппредставительство. Часть дипломатов выехали из республики до этого.Как заявили в МИД Румынии, эта мера отражает нынешний уровень двусторонних отношений и соответствует процедурам, которые в аналогичных ситуациях используются другими странами — членами Евросоюза.
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россия, румыния, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, евросоюз
Россия, Румыния, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Евросоюз
МИД ввел квоты на численность дипперсонала Румынии в России

МИД России сообщил о введении квот на численность дипломатического персонала Румынии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия в качестве ответных мер ввела квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии, сообщается на сайте министерства иностранных дел.
«
"Временный поверенный в делах Румынии в России Космин Константин Ионицэ был вызван в МИД, где ему была вручена нота о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в качестве симметричных ответных мер на ограничения, касающиеся посольства России в Бухаресте и Генерального консульства в Констанце", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, румынские власти последовательно проводят недружественную политику в отношении Москвы, создавая искусственные и ничем не обоснованные препятствия для работы российских дипломатов в республике.
"Министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации", — добавили в МИД.
В начале июля 40 сотрудников посольства России в Бухаресте покинули страну из-за решения властей сократить российское диппредставительство. Часть дипломатов выехали из республики до этого.
Как заявили в МИД Румынии, эта мера отражает нынешний уровень двусторонних отношений и соответствует процедурам, которые в аналогичных ситуациях используются другими странами — членами Евросоюза.
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