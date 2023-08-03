МИД ввел квоты на численность дипперсонала Румынии в России
МИД России сообщил о введении квот на численность дипломатического персонала Румынии
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия в качестве ответных мер ввела квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии, сообщается на сайте министерства иностранных дел.
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"Временный поверенный в делах Румынии в России Космин Константин Ионицэ был вызван в МИД, где ему была вручена нота о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в качестве симметричных ответных мер на ограничения, касающиеся посольства России в Бухаресте и Генерального консульства в Констанце", — говорится в заявлении.
Как отметили в ведомстве, румынские власти последовательно проводят недружественную политику в отношении Москвы, создавая искусственные и ничем не обоснованные препятствия для работы российских дипломатов в республике.
"Министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации", — добавили в МИД.
В начале июля 40 сотрудников посольства России в Бухаресте покинули страну из-за решения властей сократить российское диппредставительство. Часть дипломатов выехали из республики до этого.
Как заявили в МИД Румынии, эта мера отражает нынешний уровень двусторонних отношений и соответствует процедурам, которые в аналогичных ситуациях используются другими странами — членами Евросоюза.