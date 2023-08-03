https://ria.ru/20230803/rumyniya-1888014961.html

МИД ввел квоты на численность дипперсонала Румынии в России

МИД ввел квоты на численность дипперсонала Румынии в России - РИА Новости, 03.08.2023

МИД ввел квоты на численность дипперсонала Румынии в России

Россия в качестве ответных мер ввела квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии, сообщается на сайте министерства... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T16:45

2023-08-03T16:45

2023-08-03T17:29

россия

румыния

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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евросоюз

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия в качестве ответных мер ввела квоты на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии, сообщается на сайте министерства иностранных дел."Временный поверенный в делах Румынии в России Космин Константин Ионицэ был вызван в МИД, где ему была вручена нота о введении квот на численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии в качестве симметричных ответных мер на ограничения, касающиеся посольства России в Бухаресте и Генерального консульства в Констанце", — говорится в заявлении.Как отметили в ведомстве, румынские власти последовательно проводят недружественную политику в отношении Москвы, создавая искусственные и ничем не обоснованные препятствия для работы российских дипломатов в республике."Министерство оставляет за собой право на дополнительные ответные меры, адекватные сложившейся в результате действий Бухареста ситуации", — добавили в МИД.В начале июля 40 сотрудников посольства России в Бухаресте покинули страну из-за решения властей сократить российское диппредставительство. Часть дипломатов выехали из республики до этого.Как заявили в МИД Румынии, эта мера отражает нынешний уровень двусторонних отношений и соответствует процедурам, которые в аналогичных ситуациях используются другими странами — членами Евросоюза.

https://ria.ru/20230711/nato-1883522846.html

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россия, румыния, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, евросоюз