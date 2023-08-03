https://ria.ru/20230803/rubl-1887984713.html

Центробанк представил логотип цифрового рубля

Центробанк представил логотип цифрового рубля - РИА Новости, 03.08.2023

Центробанк представил логотип цифрового рубля

Центробанк представил логотип цифрового рубля, выполненный в кораллово-алом и белом цветах, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:06

2023-08-03T15:06

2023-08-03T16:20

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

технологии

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Центробанк представил логотип цифрового рубля, выполненный в кораллово-алом и белом цветах, говорится в сообщении регулятора."Он состоит из двух элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая повторяет форму традиционной монеты и перекликается с логотипом Банка России", — говорится в описании.Основные цвета — кораллово-алый (оттенок красного) и белый.Отмечается, что этот логотип интегрируют в банковские мобильные приложения, с помощью которых пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции.В конце июля президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля. С 1 августа вступили в силу его основные положения. Документ вводит основные понятия для цифрового рубля, определяет его правовой статус, а также статус проведения операций с ним на специальной платформе, оператором которой выступает Центробанк. Планируется, что в этом месяце начнется пилотирование таких операций с привлечением ограниченного круга клиентов 13 банков.

https://ria.ru/20230731/rubl-1884313690.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, технологии