Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 03.08.2023 (обновлено: 13:06 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/rotatsiya-1887946085.html
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 03.08.2023
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ
Очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, сообщается в официальном телеграм-канале станции. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:57
2023-08-03T13:06
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197610_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_490c9dceaa44d8a13d6b4215ded20b29.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, сообщается в официальном телеграм-канале станции."Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе миссии четыре инспектора. И их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности станции", - говорится в сообщении.Директор станции Юрий Черничук ознакомил экспертов МАГАТЭ с текущим состоянием станции и выразил им слова поддержки."Мы находимся в постоянном контакте и стараемся оперативно реагировать на запросы. Эксперты МАГАТЭ регулярно посещают большинство объектов Запорожской АЭС и имеют возможность осматривать их основное оборудование. Важная для нас задача - обеспечение безопасности самих работников МАГАТЭ с учётом возможных провокаций со стороны ВСУ", - приводятся слова Черничука.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.
https://ria.ru/20230801/zaes-1887498344.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863197610_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a7362af29a54e5fd62e1e2eb7d61a2c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, вооруженные силы украины
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ

На Запорожской АЭС сообщили о ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, сообщается в официальном телеграм-канале станции.
«
"Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе миссии четыре инспектора. И их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности станции", - говорится в сообщении.
Директор станции Юрий Черничук ознакомил экспертов МАГАТЭ с текущим состоянием станции и выразил им слова поддержки.
"Мы находимся в постоянном контакте и стараемся оперативно реагировать на запросы. Эксперты МАГАТЭ регулярно посещают большинство объектов Запорожской АЭС и имеют возможность осматривать их основное оборудование. Важная для нас задача - обеспечение безопасности самих работников МАГАТЭ с учётом возможных провокаций со стороны ВСУ", - приводятся слова Черничука.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
В районе ЗАЭС активизировались разведывательные дроны ВСУ, сообщил Рогов
1 августа, 03:43
 
МАГАТЭЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала