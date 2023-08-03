https://ria.ru/20230803/rotatsiya-1887946085.html
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ - РИА Новости, 03.08.2023
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ
Очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, сообщается в официальном телеграм-канале станции. РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T12:57
2023-08-03T12:57
2023-08-03T13:06
магатэ
запорожская аэс
рафаэль гросси
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Очередная ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ состоялась на Запорожской АЭС, сообщается в официальном телеграм-канале станции."Сегодня на Запорожской АЭС состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В составе миссии четыре инспектора. И их задача – наблюдение и оценка состояния безопасности станции", - говорится в сообщении.Директор станции Юрий Черничук ознакомил экспертов МАГАТЭ с текущим состоянием станции и выразил им слова поддержки."Мы находимся в постоянном контакте и стараемся оперативно реагировать на запросы. Эксперты МАГАТЭ регулярно посещают большинство объектов Запорожской АЭС и имеют возможность осматривать их основное оборудование. Важная для нас задача - обеспечение безопасности самих работников МАГАТЭ с учётом возможных провокаций со стороны ВСУ", - приводятся слова Черничука.Эксперты МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года, после первого визита генерального директора Агентства Рафаэля Гросси на станцию.
https://ria.ru/20230801/zaes-1887498344.html
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магатэ, запорожская аэс, рафаэль гросси, вооруженные силы украины
МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Рафаэль Гросси, Вооруженные силы Украины
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей МАГАТЭ
На Запорожской АЭС сообщили о ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ