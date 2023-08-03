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Россия не идеологизирует отношения с партнерами, заявил посол в Мехико - РИА Новости, 03.08.2023
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14:04 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/rossiya-1887962204.html
Россия не идеологизирует отношения с партнерами, заявил посол в Мехико
Россия не идеологизирует отношения с партнерами, заявил посол в Мехико - РИА Новости, 03.08.2023
Россия не идеологизирует отношения с партнерами, заявил посол в Мехико
Россия ведет внешнюю политику на основе уважения и симпатии к партнерам, не идеологизирует отношения с ними и не ставит их перед выбором "с нами или против... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:04
2023-08-03T14:04
россия
мексика
политика
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МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. Россия ведет внешнюю политику на основе уважения и симпатии к партнерам, не идеологизирует отношения с ними и не ставит их перед выбором "с нами или против нас", заявил в интервью РИА Новости глава российской дипмиссии в Мексике Николай Софинский. "Главное – мы ни в коей мере не идеологизируем наши отношения и тем более не выстраиваем их против кого-либо, ставя перед выбором в стиле "вы с нами или против нас". В основе будут всегда лежать принципы взаимного уважения, равноправия, учета обоюдных интересов и, конечно же, исторически сложившиеся встречные симпатии между нашими народами", - сказал Софинский, комментируя задачи в своей новой должности посла Российской Федерации в Мексике. По словам дипломата, с учетом сложностей в международной обстановке решение традиционных дипломатических задач по развитию отношений в двустороннем формате и на международных площадках требует дополнительной калибровки и выверенности подходов, больше творчества и изобретательности. "В этом предназначение дипломатии и, если хотите, известная доля искусства. Будем стараться работать на уровне этих требований, чтобы поддерживать в восприятии мексиканцев позитивный образ России, сохранять и укреплять дух партнерства", - добавил российский посол.
https://ria.ru/20230801/meksika-1887492512.html
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россия, мексика, политика
Россия, Мексика, Политика
Россия не идеологизирует отношения с партнерами, заявил посол в Мехико

Посол Софинский: Россия не ставит партнеров перед выбором "с нами или против нас"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПосол РФ в Мексике Николай Софинский
Посол РФ в Мексике Николай Софинский - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Посол РФ в Мексике Николай Софинский . Архивное фото
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МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. Россия ведет внешнюю политику на основе уважения и симпатии к партнерам, не идеологизирует отношения с ними и не ставит их перед выбором "с нами или против нас", заявил в интервью РИА Новости глава российской дипмиссии в Мексике Николай Софинский.
"Главное – мы ни в коей мере не идеологизируем наши отношения и тем более не выстраиваем их против кого-либо, ставя перед выбором в стиле "вы с нами или против нас". В основе будут всегда лежать принципы взаимного уважения, равноправия, учета обоюдных интересов и, конечно же, исторически сложившиеся встречные симпатии между нашими народами", - сказал Софинский, комментируя задачи в своей новой должности посла Российской Федерации в Мексике.
По словам дипломата, с учетом сложностей в международной обстановке решение традиционных дипломатических задач по развитию отношений в двустороннем формате и на международных площадках требует дополнительной калибровки и выверенности подходов, больше творчества и изобретательности. "В этом предназначение дипломатии и, если хотите, известная доля искусства. Будем стараться работать на уровне этих требований, чтобы поддерживать в восприятии мексиканцев позитивный образ России, сохранять и укреплять дух партнерства", - добавил российский посол.
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