https://ria.ru/20230803/rossiya-1887962204.html

Россия не идеологизирует отношения с партнерами, заявил посол в Мехико

Россия не идеологизирует отношения с партнерами, заявил посол в Мехико - РИА Новости, 03.08.2023

Россия не идеологизирует отношения с партнерами, заявил посол в Мехико

Россия ведет внешнюю политику на основе уважения и симпатии к партнерам, не идеологизирует отношения с ними и не ставит их перед выбором "с нами или против... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:04

2023-08-03T14:04

2023-08-03T14:04

россия

мексика

политика

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МЕХИКО, 3 авг - РИА Новости. Россия ведет внешнюю политику на основе уважения и симпатии к партнерам, не идеологизирует отношения с ними и не ставит их перед выбором "с нами или против нас", заявил в интервью РИА Новости глава российской дипмиссии в Мексике Николай Софинский. "Главное – мы ни в коей мере не идеологизируем наши отношения и тем более не выстраиваем их против кого-либо, ставя перед выбором в стиле "вы с нами или против нас". В основе будут всегда лежать принципы взаимного уважения, равноправия, учета обоюдных интересов и, конечно же, исторически сложившиеся встречные симпатии между нашими народами", - сказал Софинский, комментируя задачи в своей новой должности посла Российской Федерации в Мексике. По словам дипломата, с учетом сложностей в международной обстановке решение традиционных дипломатических задач по развитию отношений в двустороннем формате и на международных площадках требует дополнительной калибровки и выверенности подходов, больше творчества и изобретательности. "В этом предназначение дипломатии и, если хотите, известная доля искусства. Будем стараться работать на уровне этих требований, чтобы поддерживать в восприятии мексиканцев позитивный образ России, сохранять и укреплять дух партнерства", - добавил российский посол.

https://ria.ru/20230801/meksika-1887492512.html

россия

мексика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мексика, политика