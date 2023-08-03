https://ria.ru/20230803/rebenok-1887916026.html

В Екатеринбурге ищут родителей оставленной на детской площадке девочки

В Екатеринбурге ищут родителей оставленной на детской площадке девочки - РИА Новости, 03.08.2023

В Екатеринбурге ищут родителей оставленной на детской площадке девочки

В Екатеринбурге полицейские разыскивают родителей пятилетней девочки, которую отец оставил на детской площадке, сообщил журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T10:34

2023-08-03T10:34

2023-08-03T11:27

происшествия

екатеринбург

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге полицейские разыскивают родителей пятилетней девочки, которую отец оставил на детской площадке, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Он пояснил, что накануне вечером жители Орджоникидзевского района увидели во дворе дома на улице Баумана девочку, с которой не было взрослых. Она рассказала полицейским, что ее зовут Соня и ей пять лет, но ответить на вопрос, где живет, не смогла.Полицейские выяснили, что в тот день Соня вместе с отцом отправилась кататься на велосипеде. "Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся, — сказал Горелых.Он отметил, что девочку пока что поместили в детский приют, а правоохранители устанавливают ее точные данные и ее родителей. Для этого инспекторы из подразделения по делам несовершеннолетних опрашивают жителей микрорайона, где нашли Соню, по городу распространили ориентировки.

https://ria.ru/20230802/deti-1887721102.html

екатеринбург

свердловская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, екатеринбург, свердловская область