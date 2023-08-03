https://ria.ru/20230803/rebenok-1887916026.html
В Екатеринбурге ищут родителей оставленной на детской площадке девочки
В Екатеринбурге ищут родителей оставленной на детской площадке девочки - РИА Новости, 03.08.2023
В Екатеринбурге ищут родителей оставленной на детской площадке девочки
В Екатеринбурге полицейские разыскивают родителей пятилетней девочки, которую отец оставил на детской площадке, сообщил журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:34
2023-08-03T10:34
2023-08-03T11:27
происшествия
екатеринбург
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге полицейские разыскивают родителей пятилетней девочки, которую отец оставил на детской площадке, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Он пояснил, что накануне вечером жители Орджоникидзевского района увидели во дворе дома на улице Баумана девочку, с которой не было взрослых. Она рассказала полицейским, что ее зовут Соня и ей пять лет, но ответить на вопрос, где живет, не смогла.Полицейские выяснили, что в тот день Соня вместе с отцом отправилась кататься на велосипеде. "Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся, — сказал Горелых.Он отметил, что девочку пока что поместили в детский приют, а правоохранители устанавливают ее точные данные и ее родителей. Для этого инспекторы из подразделения по делам несовершеннолетних опрашивают жителей микрорайона, где нашли Соню, по городу распространили ориентировки.
https://ria.ru/20230802/deti-1887721102.html
екатеринбург
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область
В Екатеринбурге ищут родителей оставленной на детской площадке девочки
В Екатеринбурге ищут родителей пятилетней Сони, которую оставили на детской площадке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге полицейские разыскивают родителей пятилетней девочки, которую отец оставил на детской площадке, сообщил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Он пояснил, что накануне вечером жители Орджоникидзевского района
увидели во дворе дома на улице Баумана девочку, с которой не было взрослых. Она рассказала полицейским, что ее зовут Соня и ей пять лет, но ответить на вопрос, где живет, не смогла.
Полицейские выяснили, что в тот день Соня вместе с отцом отправилась кататься на велосипеде.
"Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся, — сказал Горелых.
Он отметил, что девочку пока что поместили в детский приют, а правоохранители устанавливают ее точные данные и ее родителей. Для этого инспекторы из подразделения по делам несовершеннолетних опрашивают жителей микрорайона, где нашли Соню, по городу распространили ориентировки.
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