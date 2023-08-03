https://ria.ru/20230803/qiwi-1887984539.html

Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке кошельков

Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке кошельков - РИА Новости, 03.08.2023

Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке кошельков

Qiwi усилила меры по защите данных и денег пользователей "Qiwi кошелька", которые коснулись менее 0,1% активной клиентской базы, информация о массовой и... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:05

2023-08-03T15:05

2023-08-03T15:07

общество

россия

экономика

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Qiwi усилила меры по защите данных и денег пользователей "Qiwi кошелька", которые коснулись менее 0,1% активной клиентской базы, информация о массовой и беспричинной блокировке счетов не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе группы. В официальном сообществе Qiwi в социальной сети "ВКонтакте" пользователи жаловались на внезапную и беспричинную блокировку счетов. "Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке "Qiwi кошельков" не соответствуют действительности", - говорится в сообщении. В пресс-службе указали - кошелек блокируется в целях безопасности, когда замечается в нём подозрительная активность или угроза того, что к кошельку получили доступ третьи лица. "Вчера мы усилили меры по защите данных и денег пользователей кошелька и сейчас запрашиваем дополнительную информацию и документы по некоторым пользователям. Если все в порядке, блокировку оперативно снимаем. Усиленные меры безопасности коснулись менее 0,1% нашей активной клиентской базы", - пояснили в пресс-службе.

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общество, россия, экономика