https://ria.ru/20230803/qiwi-1887984539.html
Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке кошельков
Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке кошельков - РИА Новости, 03.08.2023
Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке кошельков
Qiwi усилила меры по защите данных и денег пользователей "Qiwi кошелька", которые коснулись менее 0,1% активной клиентской базы, информация о массовой и... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T15:05
2023-08-03T15:05
2023-08-03T15:07
общество
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588551572_0:197:3289:2047_1920x0_80_0_0_4eb72648e8cce87a783637a25f0bd60a.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Qiwi усилила меры по защите данных и денег пользователей "Qiwi кошелька", которые коснулись менее 0,1% активной клиентской базы, информация о массовой и беспричинной блокировке счетов не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе группы. В официальном сообществе Qiwi в социальной сети "ВКонтакте" пользователи жаловались на внезапную и беспричинную блокировку счетов. "Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке "Qiwi кошельков" не соответствуют действительности", - говорится в сообщении. В пресс-службе указали - кошелек блокируется в целях безопасности, когда замечается в нём подозрительная активность или угроза того, что к кошельку получили доступ третьи лица. "Вчера мы усилили меры по защите данных и денег пользователей кошелька и сейчас запрашиваем дополнительную информацию и документы по некоторым пользователям. Если все в порядке, блокировку оперативно снимаем. Усиленные меры безопасности коснулись менее 0,1% нашей активной клиентской базы", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230316/nasdaq-1858172411.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588551572_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9c1721680556127ecdb429af482a8cc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, экономика
Общество, Россия, Экономика
Qiwi опровергла информацию о массовой блокировке кошельков
Qiwi опровергла информацию о массовой и беспричинной блокировке счетов
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Qiwi усилила меры по защите данных и денег пользователей "Qiwi кошелька", которые коснулись менее 0,1% активной клиентской базы, информация о массовой и беспричинной блокировке счетов не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе группы.
В официальном сообществе Qiwi в социальной сети "ВКонтакте" пользователи жаловались на внезапную и беспричинную блокировку счетов.
«
"Информационные вбросы о массовой и беспричинной блокировке "Qiwi кошельков" не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе указали - кошелек блокируется в целях безопасности, когда замечается в нём подозрительная активность или угроза того, что к кошельку получили доступ третьи лица.
"Вчера мы усилили меры по защите данных и денег пользователей кошелька и сейчас запрашиваем дополнительную информацию и документы по некоторым пользователям. Если все в порядке, блокировку оперативно снимаем. Усиленные меры безопасности коснулись менее 0,1% нашей активной клиентской базы", - пояснили в пресс-службе.
Фондовая биржа NASDAQ уведомила Qiwi о делистинге ценных бумаг