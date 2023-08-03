https://ria.ru/20230803/pvo-1887972795.html

Российская ПВО за сутки сбила 38 беспилотников и две ракеты HARM

Российская ПВО за сутки сбила 38 беспилотников и две ракеты HARM - РИА Новости, 03.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила 38 беспилотников и две ракеты HARM

Российские средства ПВО поразили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, а также 38 беспилотников,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T14:30

2023-08-03T14:30

2023-08-03T14:32

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО поразили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, а также 38 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11100 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12038 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886221793.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), пво, россия