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Российская ПВО за сутки сбила 38 беспилотников и две ракеты HARM - РИА Новости, 03.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 03.08.2023 (обновлено: 14:32 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/pvo-1887972795.html
Российская ПВО за сутки сбила 38 беспилотников и две ракеты HARM
Российская ПВО за сутки сбила 38 беспилотников и две ракеты HARM - РИА Новости, 03.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 38 беспилотников и две ракеты HARM
Российские средства ПВО поразили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, а также 38 беспилотников,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:30
2023-08-03T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО поразили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, а также 38 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11100 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12038 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886221793.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), пво, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО, Россия
Российская ПВО за сутки сбила 38 беспилотников и две ракеты HARM

Минобороны: российская ПВО поразила 11 снарядов HIMARS, две ракеты HARM и 38 беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО поразили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, а также 38 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11100 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12038 единиц специальной военной автомобильной техники.
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25 июля, 17:19
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПВОРоссия
 
 
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