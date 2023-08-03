https://ria.ru/20230803/pvo-1887972795.html
Российская ПВО за сутки сбила 38 беспилотников и две ракеты HARM
Российская ПВО за сутки сбила 38 беспилотников и две ракеты HARM - РИА Новости, 03.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 38 беспилотников и две ракеты HARM
Российские средства ПВО поразили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, а также 38 беспилотников,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T14:30
2023-08-03T14:30
2023-08-03T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883012543_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_bb998ffc0ae3d7bf6ba95c74ef58619d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российские средства ПВО поразили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM, а также 38 беспилотников, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5468 беспилотных летательных аппаратов, 428 зенитных ракетных комплексов, 11100 танков и других боевых бронированных машин, 1142 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5731 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 12038 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230725/spetsoperatsiya-1886221793.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/08/1883012543_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_22d3ee0086d2b95d644d05f697242c33.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), пво, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО, Россия
Российская ПВО за сутки сбила 38 беспилотников и две ракеты HARM
Минобороны: российская ПВО поразила 11 снарядов HIMARS, две ракеты HARM и 38 беспилотников