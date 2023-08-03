https://ria.ru/20230803/promyshlennost-1887938730.html

Путин рассказал о ситуации в обрабатывающей промышленности

Путин рассказал о ситуации в обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 03.08.2023

Путин рассказал о ситуации в обрабатывающей промышленности

Ситуация в обрабатывающей промышленности в целом стабильная, сохраняется занятость на уровне 2021 года, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T12:32

2023-08-03T12:32

2023-08-03T12:32

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Ситуация в обрабатывающей промышленности в целом стабильная, сохраняется занятость на уровне 2021 года, сообщил президент России Владимир Путин. "В начале несколько слов хотел бы сказать о том, как, мне представляется, у нас выглядит ситуация в обрабатывающей промышленности. В целом ситуация стабильная, устойчивая. Сохраняется занятость в обрабатывающих отраслях на том же уровне, что и в 2021 году", - сказал он в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности. Путин добавил, что занятость составляет порядка десяти миллионов человек – это 14% всех занятых в российской экономике. "Это приличный уровень. Растет заработная плата: в мае она более чем на 20 процентов превысила прошлогодний уровень – я так понимаю, это "номинал", в номинале, – 69,2 тысячи рублей в месяц", - отметил глава государства. По словам Путина, "эти два фактора - сохранение занятости и рост заработных плат – указывают на то, что российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления". "По итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2 процента. Это хороший результат", - добавил он.

https://ria.ru/20230626/putin-1880461854.html

https://ria.ru/20230717/nauka-1883954514.html

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экономика, россия, владимир путин