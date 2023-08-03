Рейтинг@Mail.ru
Путин и Мантуров проведут совещание по обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 03.08.2023
https://ria.ru/20230803/promyshlennost-1887930334.html
Путин и Мантуров проведут совещание по обрабатывающей промышленности
Путин и Мантуров проведут совещание по обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 03.08.2023
Путин и Мантуров проведут совещание по обрабатывающей промышленности
Президент РФ Владимир Путин в четверг вместе с вице-премьером – министром промышленности РФ Денисом Мантуровым проведет совещание по обрабатывающей... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:53
2023-08-03T11:53
россия
денис мантуров
дмитрий песков
владимир путин
экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736425913_0:0:3510:1975_1920x0_80_0_0_017b2f93963afc4f7acb02dd27728217.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг вместе с вице-премьером – министром промышленности РФ Денисом Мантуровым проведет совещание по обрабатывающей промышленности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вместе с вице-премьером Мантуровым он (президент – ред.) проведет встречу, это будет очная встреча с руководителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности. Большинство из них демонстрируют достаточно уверенный рост за последнее время, есть определенные области, где есть, наоборот, понижение показателей. И вот все эти темы будут сегодня обсуждаться на совещании у президента. Другие контакты главы государства будут носить закрытый характер", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230721/promyshlennost-1885404179.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736425913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad77a56917da05c8febf449c9a9a7dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, денис мантуров, дмитрий песков, владимир путин, экономика, технологии
Россия, Денис Мантуров, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Экономика, Технологии
Путин и Мантуров проведут совещание по обрабатывающей промышленности

Песков анонсировал совещание по обрабатывающей промышленности с Путиным и Мантуровым

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (справа) во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости / Сергей Ильин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (справа) во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг вместе с вице-премьером – министром промышленности РФ Денисом Мантуровым проведет совещание по обрабатывающей промышленности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вместе с вице-премьером Мантуровым он (президент – ред.) проведет встречу, это будет очная встреча с руководителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности. Большинство из них демонстрируют достаточно уверенный рост за последнее время, есть определенные области, где есть, наоборот, понижение показателей. И вот все эти темы будут сегодня обсуждаться на совещании у президента. Другие контакты главы государства будут носить закрытый характер", - сказал Песков журналистам.
Работа асфальтобетонного завода в Москве - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Собянин оценил рост объема производства в обрабатывающих отраслях
21 июля, 07:54
 
РоссияДенис МантуровДмитрий ПесковВладимир ПутинЭкономикаТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала