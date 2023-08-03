https://ria.ru/20230803/promyshlennost-1887930334.html

Путин и Мантуров проведут совещание по обрабатывающей промышленности

Путин и Мантуров проведут совещание по обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 03.08.2023

Путин и Мантуров проведут совещание по обрабатывающей промышленности

Президент РФ Владимир Путин в четверг вместе с вице-премьером – министром промышленности РФ Денисом Мантуровым проведет совещание по обрабатывающей... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T11:53

2023-08-03T11:53

2023-08-03T11:53

россия

денис мантуров

дмитрий песков

владимир путин

экономика

технологии

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг вместе с вице-премьером – министром промышленности РФ Денисом Мантуровым проведет совещание по обрабатывающей промышленности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вместе с вице-премьером Мантуровым он (президент – ред.) проведет встречу, это будет очная встреча с руководителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности. Большинство из них демонстрируют достаточно уверенный рост за последнее время, есть определенные области, где есть, наоборот, понижение показателей. И вот все эти темы будут сегодня обсуждаться на совещании у президента. Другие контакты главы государства будут носить закрытый характер", - сказал Песков журналистам.

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, денис мантуров, дмитрий песков, владимир путин, экономика, технологии