https://ria.ru/20230803/promyshlennost-1887930334.html
Путин и Мантуров проведут совещание по обрабатывающей промышленности
Путин и Мантуров проведут совещание по обрабатывающей промышленности - РИА Новости, 03.08.2023
Путин и Мантуров проведут совещание по обрабатывающей промышленности
Президент РФ Владимир Путин в четверг вместе с вице-премьером – министром промышленности РФ Денисом Мантуровым проведет совещание по обрабатывающей... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T11:53
2023-08-03T11:53
2023-08-03T11:53
россия
денис мантуров
дмитрий песков
владимир путин
экономика
технологии
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг вместе с вице-премьером – министром промышленности РФ Денисом Мантуровым проведет совещание по обрабатывающей промышленности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вместе с вице-премьером Мантуровым он (президент – ред.) проведет встречу, это будет очная встреча с руководителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности. Большинство из них демонстрируют достаточно уверенный рост за последнее время, есть определенные области, где есть, наоборот, понижение показателей. И вот все эти темы будут сегодня обсуждаться на совещании у президента. Другие контакты главы государства будут носить закрытый характер", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, денис мантуров, дмитрий песков, владимир путин, экономика, технологии
Россия, Денис Мантуров, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Экономика, Технологии
Путин и Мантуров проведут совещание по обрабатывающей промышленности
Песков анонсировал совещание по обрабатывающей промышленности с Путиным и Мантуровым
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг вместе с вице-премьером – министром промышленности РФ Денисом Мантуровым проведет совещание по обрабатывающей промышленности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вместе с вице-премьером Мантуровым он (президент – ред.) проведет встречу, это будет очная встреча с руководителями ряда предприятий обрабатывающей промышленности. Большинство из них демонстрируют достаточно уверенный рост за последнее время, есть определенные области, где есть, наоборот, понижение показателей. И вот все эти темы будут сегодня обсуждаться на совещании у президента. Другие контакты главы государства будут носить закрытый характер", - сказал Песков журналистам.
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