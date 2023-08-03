https://ria.ru/20230803/proizvodstvo-1887917376.html
В Липецкой области будет производиться вдвое больше картофеля фри
В Липецкой области будет производиться вдвое больше картофеля фри - РИА Новости, 03.08.2023
В Липецкой области будет производиться вдвое больше картофеля фри
В связи с выходом на полную мощность и продолжающимся ростом потребления замороженного картофеля в России и странах СНГ компанией "Ви Фрай", было принято... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T10:37
2023-08-03T10:37
2023-08-03T10:37
липецкая область
игорь артамонов
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 3 авг – РИА Новости. В связи с выходом на полную мощность и продолжающимся ростом потребления замороженного картофеля в России и странах СНГ компанией "Ви Фрай", было принято решение об увеличении мощностей предприятия вдвое, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, завод мощностью переработки 200 тысяч тонн картофеля в год был запущен в апреле 2018 года на территории ОЭЗ "Липецк". Объем инвестиций составил почти 9 миллиардов рублей. Картофель закупается у отечественных предприятий, в том числе липецких. Выпуск готовой продукции на предприятии растет каждый год. По производству замороженного картофеля Липецкая область уже пять лет занимает первое место в России. Артамонов отметил, что в данный момент на заводе ведется строительство второй производственной линии дополнительной мощностью переработки картофеля объемом более 200 тысяч тонн за сезон. Это позволит заводу в дальнейшем перерабатывать свыше 400 тысяч тонн сырья и производить больше 200 тысяч тонн готовой продукции. Сумма инвестиций составит более 13 миллиардов рублей. "В агропромышленном комплексе Липецкой области реализуются проекты, важные для обеспечения продовольственной безопасности как региона, так и страны. Производство замороженного картофеля набирает обороты, растет рынок этой продукции. Наши аграрии справляются с поставленными задачами. Для инвесторов у нас созданы комфортные условия, способствующие расширению производства", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230802/artamonov-1887745399.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, "Липецк"
ЛИПЕЦК, 3 авг – РИА Новости. В связи с выходом на полную мощность и продолжающимся ростом потребления замороженного картофеля в России и странах СНГ компанией "Ви Фрай", было принято решение об увеличении мощностей предприятия вдвое, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, завод мощностью переработки 200 тысяч тонн картофеля в год был запущен в апреле 2018 года на территории ОЭЗ "Липецк
". Объем инвестиций составил почти 9 миллиардов рублей. Картофель закупается у отечественных предприятий, в том числе липецких. Выпуск готовой продукции на предприятии растет каждый год. По производству замороженного картофеля Липецкая область уже пять лет занимает первое место в России.
Губернатор Артамонов провел со школьниками и педагогами деловую игру
Артамонов отметил, что в данный момент на заводе ведется строительство второй производственной линии дополнительной мощностью переработки картофеля объемом более 200 тысяч тонн за сезон. Это позволит заводу в дальнейшем перерабатывать свыше 400 тысяч тонн сырья и производить больше 200 тысяч тонн готовой продукции. Сумма инвестиций составит более 13 миллиардов рублей.
"В агропромышленном комплексе Липецкой области реализуются проекты, важные для обеспечения продовольственной безопасности как региона, так и страны. Производство замороженного картофеля набирает обороты, растет рынок этой продукции. Наши аграрии справляются с поставленными задачами. Для инвесторов у нас созданы комфортные условия, способствующие расширению производства", – сказал Артамонов.