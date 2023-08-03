Рейтинг@Mail.ru
Полиция ищет мужчину, бросившего гранату в салон авто у "Москва-Сити" - РИА Новости, 03.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:30 03.08.2023 (обновлено: 22:48 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/proisshestvie-1888073329.html
Полиция ищет мужчину, бросившего гранату в салон авто у "Москва-Сити"
Полиция ищет мужчину, бросившего гранату в салон авто у "Москва-Сити" - РИА Новости, 03.08.2023
Полиция ищет мужчину, бросившего гранату в салон авто у "Москва-Сити"
Неизвестный в районе делового центра "Москва-Сити" угрожал водителю пистолетом, а затем кинул в салон авто, предположительно, страйкбольную гранату,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:30
2023-08-03T22:48
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888070046_0:110:720:515_1920x0_80_0_0_428822f7cdf56bd2bb8057b485bf7ba3.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Неизвестный в районе делового центра "Москва-Сити" угрожал водителю пистолетом, а затем кинул в салон авто, предположительно, страйкбольную гранату, злоумышленника ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции. В четверг в префектуре Центрального административного округа столицы рассказали агентству, что в районе "Москва-Сити" неизвестный разбил окно автомобиля и бросил в салон, предположительно, петарду, после чего "раздался хлопок". Пострадавших в результате инцидента нет. По информации главка полиции, около 20:10 в четверг в полицию поступило "сообщение о хлопке" в 1-ом Красногвардейском проезде. "Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, водителю иномарки, потребовал отвезти его, куда он укажет. Получив отказ, злоумышленник бросил в автомашину, предположительно, страйкбольную гранату, после чего скрылся. В результате хлопка пострадавших нет", — сказали в полиции. Собеседник агентства отметил, что сейчас полицейскими "приняты меры к розыску и задержанию правонарушителя".
https://ria.ru/20230802/deboshir-1887871532.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888070046_0:10:720:550_1920x0_80_0_0_3cf4f22b11634c26c359d8a5709cfa82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто
Происшествия, Авто
Полиция ищет мужчину, бросившего гранату в салон авто у "Москва-Сити"

Полиция ищет мужчину, бросившего страйкбольную гранату в салон авто у "Москва-Сити"

© Фото префектуры ЦАОНа месте происшествия у "Москва-Сити", где в автомобиль кинули неустановленный предмет
На месте происшествия у Москва-Сити, где в автомобиль кинули неустановленный предмет
© Фото префектуры ЦАО
На месте происшествия у "Москва-Сити", где в автомобиль кинули неустановленный предмет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Неизвестный в районе делового центра "Москва-Сити" угрожал водителю пистолетом, а затем кинул в салон авто, предположительно, страйкбольную гранату, злоумышленника ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
В четверг в префектуре Центрального административного округа столицы рассказали агентству, что в районе "Москва-Сити" неизвестный разбил окно автомобиля и бросил в салон, предположительно, петарду, после чего "раздался хлопок". Пострадавших в результате инцидента нет.
По информации главка полиции, около 20:10 в четверг в полицию поступило "сообщение о хлопке" в 1-ом Красногвардейском проезде.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, водителю иномарки, потребовал отвезти его, куда он укажет. Получив отказ, злоумышленник бросил в автомашину, предположительно, страйкбольную гранату, после чего скрылся. В результате хлопка пострадавших нет", — сказали в полиции.
Собеседник агентства отметил, что сейчас полицейскими "приняты меры к розыску и задержанию правонарушителя".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Очевидец раскрыл детали инцидента с дебоширом в московской поликлинике
2 августа, 20:54
 
ПроисшествияАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала