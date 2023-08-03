https://ria.ru/20230803/proisshestvie-1888073329.html

Полиция ищет мужчину, бросившего гранату в салон авто у "Москва-Сити"

Полиция ищет мужчину, бросившего гранату в салон авто у "Москва-Сити" - РИА Новости, 03.08.2023

Полиция ищет мужчину, бросившего гранату в салон авто у "Москва-Сити"

Неизвестный в районе делового центра "Москва-Сити" угрожал водителю пистолетом, а затем кинул в салон авто, предположительно, страйкбольную гранату,... РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T21:30

2023-08-03T21:30

2023-08-03T22:48

происшествия

авто

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Неизвестный в районе делового центра "Москва-Сити" угрожал водителю пистолетом, а затем кинул в салон авто, предположительно, страйкбольную гранату, злоумышленника ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции. В четверг в префектуре Центрального административного округа столицы рассказали агентству, что в районе "Москва-Сити" неизвестный разбил окно автомобиля и бросил в салон, предположительно, петарду, после чего "раздался хлопок". Пострадавших в результате инцидента нет. По информации главка полиции, около 20:10 в четверг в полицию поступило "сообщение о хлопке" в 1-ом Красногвардейском проезде. "Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, водителю иномарки, потребовал отвезти его, куда он укажет. Получив отказ, злоумышленник бросил в автомашину, предположительно, страйкбольную гранату, после чего скрылся. В результате хлопка пострадавших нет", — сказали в полиции. Собеседник агентства отметил, что сейчас полицейскими "приняты меры к розыску и задержанию правонарушителя".

https://ria.ru/20230802/deboshir-1887871532.html

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происшествия, авто