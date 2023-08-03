https://ria.ru/20230803/proisshestvie-1888073329.html
Полиция ищет мужчину, бросившего гранату в салон авто у "Москва-Сити"
Полиция ищет мужчину, бросившего гранату в салон авто у "Москва-Сити" - РИА Новости, 03.08.2023
Полиция ищет мужчину, бросившего гранату в салон авто у "Москва-Сити"
Неизвестный в районе делового центра "Москва-Сити" угрожал водителю пистолетом, а затем кинул в салон авто, предположительно, страйкбольную гранату,... РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T21:30
2023-08-03T21:30
2023-08-03T22:48
происшествия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888070046_0:110:720:515_1920x0_80_0_0_428822f7cdf56bd2bb8057b485bf7ba3.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Неизвестный в районе делового центра "Москва-Сити" угрожал водителю пистолетом, а затем кинул в салон авто, предположительно, страйкбольную гранату, злоумышленника ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции. В четверг в префектуре Центрального административного округа столицы рассказали агентству, что в районе "Москва-Сити" неизвестный разбил окно автомобиля и бросил в салон, предположительно, петарду, после чего "раздался хлопок". Пострадавших в результате инцидента нет. По информации главка полиции, около 20:10 в четверг в полицию поступило "сообщение о хлопке" в 1-ом Красногвардейском проезде. "Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, водителю иномарки, потребовал отвезти его, куда он укажет. Получив отказ, злоумышленник бросил в автомашину, предположительно, страйкбольную гранату, после чего скрылся. В результате хлопка пострадавших нет", — сказали в полиции. Собеседник агентства отметил, что сейчас полицейскими "приняты меры к розыску и задержанию правонарушителя".
https://ria.ru/20230802/deboshir-1887871532.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888070046_0:10:720:550_1920x0_80_0_0_3cf4f22b11634c26c359d8a5709cfa82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто
Полиция ищет мужчину, бросившего гранату в салон авто у "Москва-Сити"
Полиция ищет мужчину, бросившего страйкбольную гранату в салон авто у "Москва-Сити"
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Неизвестный в районе делового центра "Москва-Сити" угрожал водителю пистолетом, а затем кинул в салон авто, предположительно, страйкбольную гранату, злоумышленника ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
В четверг в префектуре Центрального административного округа столицы рассказали агентству, что в районе "Москва-Сити" неизвестный разбил окно автомобиля и бросил в салон, предположительно, петарду, после чего "раздался хлопок". Пострадавших в результате инцидента нет.
По информации главка полиции, около 20:10 в четверг в полицию поступило "сообщение о хлопке" в 1-ом Красногвардейском проезде.
"Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, водителю иномарки, потребовал отвезти его, куда он укажет. Получив отказ, злоумышленник бросил в автомашину, предположительно, страйкбольную гранату, после чего скрылся. В результате хлопка пострадавших нет", — сказали в полиции.
Собеседник агентства отметил, что сейчас полицейскими "приняты меры к розыску и задержанию правонарушителя".
Очевидец раскрыл детали инцидента с дебоширом в московской поликлинике