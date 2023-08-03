https://ria.ru/20230803/proisshestvie-1888069121.html
У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил предмет в салон
У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил предмет в салон - РИА Новости, 03.08.2023
У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил предмет в салон
Около "Москвы-сити" неизвестный разбил окно припаркованного авто и бросил в салон неустановленный предмет, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:51
2023-08-03T20:51
2023-08-03T21:09
происшествия
цао
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888070046_0:110:720:515_1920x0_80_0_0_428822f7cdf56bd2bb8057b485bf7ba3.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Около "Москвы-сити" неизвестный разбил окно припаркованного авто и бросил в салон неустановленный предмет, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа."В районе "Москва-сити" неизвестный разбил окно припаркованного автомобиля и бросил в салон неустановленный предмет, предположительно, петарду, после чего раздался хлопок. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
цао
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888070046_0:10:720:550_1920x0_80_0_0_3cf4f22b11634c26c359d8a5709cfa82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, цао
У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил предмет в салон
У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил петарду в салон, прогремел взрыв
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Около "Москвы-сити" неизвестный разбил окно припаркованного авто и бросил в салон неустановленный предмет, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.
"В районе "Москва-сити" неизвестный разбил окно припаркованного автомобиля и бросил в салон неустановленный предмет, предположительно, петарду, после чего раздался хлопок. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.