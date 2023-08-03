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У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил предмет в салон - РИА Новости, 03.08.2023
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20:51 03.08.2023 (обновлено: 21:09 03.08.2023)
https://ria.ru/20230803/proisshestvie-1888069121.html
У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил предмет в салон
У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил предмет в салон - РИА Новости, 03.08.2023
У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил предмет в салон
Около "Москвы-сити" неизвестный разбил окно припаркованного авто и бросил в салон неустановленный предмет, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 03.08.2023
2023-08-03T20:51
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происшествия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Около "Москвы-сити" неизвестный разбил окно припаркованного авто и бросил в салон неустановленный предмет, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа."В районе "Москва-сити" неизвестный разбил окно припаркованного автомобиля и бросил в салон неустановленный предмет, предположительно, петарду, после чего раздался хлопок. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
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происшествия, цао
Происшествия, ЦАО
У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил предмет в салон

У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил петарду в салон, прогремел взрыв

© Фото префектуры ЦАОНа месте происшествия у Москва-сити, где в автомобиль кинули неустановленный предмет
На месте происшествия у Москва-сити, где в автомобиль кинули неустановленный предмет
© Фото префектуры ЦАО
На месте происшествия у Москва-сити, где в автомобиль кинули неустановленный предмет
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Около "Москвы-сити" неизвестный разбил окно припаркованного авто и бросил в салон неустановленный предмет, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.
"В районе "Москва-сити" неизвестный разбил окно припаркованного автомобиля и бросил в салон неустановленный предмет, предположительно, петарду, после чего раздался хлопок. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
© Фото префектуры ЦАОНа месте происшествия у Москва-сити, где в автомобиль кинули неустановленный предмет
На месте происшествия у Москва-сити, где в автомобиль кинули неустановленный предмет
© Фото префектуры ЦАО
На месте происшествия у Москва-сити, где в автомобиль кинули неустановленный предмет
 
ПроисшествияЦАО
 
 
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