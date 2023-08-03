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У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил предмет в салон

У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил предмет в салон - РИА Новости, 03.08.2023

У "Москва-Сити" мужчина разбил окно автомобиля и бросил предмет в салон

Около "Москвы-сити" неизвестный разбил окно припаркованного авто и бросил в салон неустановленный предмет, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T20:51

2023-08-03T20:51

2023-08-03T21:09

происшествия

цао

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Около "Москвы-сити" неизвестный разбил окно припаркованного авто и бросил в салон неустановленный предмет, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры Центрального административного округа."В районе "Москва-сити" неизвестный разбил окно припаркованного автомобиля и бросил в салон неустановленный предмет, предположительно, петарду, после чего раздался хлопок. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, цао