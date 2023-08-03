Отечественную продукцию будут продвигать на Владивостокской регате
© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкСтенд АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) на выставке
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) совместно с Министерством развития Дальнего Востока и Арктики и Федерацией гребного спорта впервые запускает акцию коллективного продвижения российской продукции в национальных магазинах на зарубежных маркетплейсах с привлечением российских спортсменов на площадке Международной Владивостокской регаты, которая 11-12 сентября пройдет в рамках официальной спортивной программы Восточного экономического форума, сообщает центр.
"Национальные магазины Made in Russia - специальный проект Российского экспортного центра по выводу российских компаний на наиболее востребованные иностранные электронные торговые площадки и поддержке при выходе на конечного розничного потребителя российской продукции и один из инструментов программы странового продвижения "Сделано в России". Одним из преимуществ проекта для российских предпринимателей является возможность участия в серии акций коллективного продвижения, которые РЭЦ запускает на приоритетных экспортных рынках", - говорится в сообщении.
"Национальные магазины - это не только коллективные онлайн-магазины с российскими товарами, это лояльная к России широкая аудитория за рубежом. Количество подписчиков магазинов сети насчитывает более 600 тысяч постоянных покупателей в Китае, Вьетнаме, Турции и других странах, которые заинтересованы в том, чтобы узнать больше про нашу страну - и через товары, и через спорт и культуру. Привлечение к продвижению национальных магазинов на зарубежных электронных торговых площадках, где представлена и доступна к покупке наша продукция, представителей российского спорта на полях Международной Владивостокской регаты нацелено как на повышение узнаваемости России, так и на осязаемый результат в виде продаж отечественных товаров", - рассказал вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
В рамках акции продвижения предполагается освещение мероприятий регаты в собственных и партнерских каналах Российского экспортного центра за рубежом, включая официальный аккаунт РЭЦ на самой популярной платформе Китая WeChat, создание серии видеороликов с участием спортсменов для продвижения российской продукции в зарубежных соцсетях, а также запуск продаж тематических "боксов" с российскими товарами сегмента ЗОЖ и розыгрыш открыток с автографами российских лауреатов международных спортивных соревнований среди иностранных покупателей в национальных магазинах.
"Международная Владивостокская регата — масштабное соревнование по академической гребле, которое впервые прошло 9 сентября 2022 года в рамках официальной спортивной программы Восточного экономического форума. Регата объединила не только российских спортсменов и любителей спорта, но и болельщиков из других регионов и стран — во время делового форума в городе находились тысячи туристов, бизнесменов и предпринимателей. Развитие деловой повестки и международной составляющей мероприятия - это то направление, которое необходимо развивать. Спорт, как и торговля, всегда был "мостиком" дружбы и сотрудничества СССР, а потом России с зарубежными странами. Поэтому привлечение Российского экспортного центра к решению этой задачи - абсолютно логичное для нас решение, принимая во внимание те широкие возможности на зарубежных рынках, которые есть у РЭЦ. Уверен, что это только начало большого пути", - отметил статс-секретарь, замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков.
Подготовка к акции продвижения уже началась. Российские предприниматели, чья продукция размещена в национальных магазинах, могут принять участие, обратившись к операторам национальных магазинов или напрямую в РЭЦ на почту seller@exportcenter.ru. Если продукция еще не размещена на национальной онлайн-полке, то можно воспользоваться специальным сервисом на платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр развивает национальные магазины российских товаров на зарубежных электронных торговых площадках с 2019 года. В ноябре 2022 года институт развития перезапустил проект по модели франшизы, и теперь сеть насчитывает 30 авторизованных со стороны РЭЦ коллективных магазинов на 16 маркетплейсах по всему миру. Российские предприниматели могут разместить свою продукцию для продажи за рубежом - в Китае, Вьетнаме, Юго-Восточной Азии и Турции.