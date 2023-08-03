https://ria.ru/20230803/preferentsii-1887991071.html

Для дружественных стран предложили ввести механизм таможенных преференций

Для дружественных стран предложили ввести механизм таможенных преференций - РИА Новости, 03.08.2023

Для дружественных стран предложили ввести механизм таможенных преференций

Правительство РФ предлагает ввести механизм таможенных преференций для дружественных стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 03.08.2023

2023-08-03T15:30

2023-08-03T15:30

2023-08-03T15:42

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правительство РФ предлагает ввести механизм таможенных преференций для дружественных стран, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Чтобы стимулировать рост поставок в дружественные страны зерна, удобрений, сырья правительство предлагает ввести специальный гибкий инструмент тарифных преференций. Речь идет о возможности снижения на срок до 6 месяцев экспортных пошлин и об установлении временных (не более чем на один год), пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции в рамках определенного объема", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что данная мера позволит оказать поддержку российским субъектам, в отношении которых действует режим внешних ограничений, а также тем регионам, где изменение логистических маршрутов привело к увеличению транспортных издержек и удорожанию экспортных поставок местных предприятий."Для запуска этого механизма потребуется наделение правительства дополнительными полномочиями. Соответствующие изменения в федеральный закон о таможенном тарифе подготовлены. Мы сегодня направим весь пакет документов на рассмотрение в Государственную думу", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20230803/norvegiya-1887911157.html

россия

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экономика, михаил мишустин, россия